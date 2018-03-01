2018-03-01T18:46:08+03:00
Звезды

Врачи: состояние Валерия Гаркалина остается тяжелым

За жизнь народного артиста России борются в экстренной реанимации института Склифосовского
Юлия МАЗУР
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Валерия Гаркалина срочно госпитализировали в клинику с пневмонией. По словам коллег, он долгое время переносил простуду "на ногах"Валерия Гаркалина срочно госпитализировали в клинику с пневмонией. По словам коллег, он долгое время переносил простуду "на ногах"Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Актер, снявшийся в восьми десятках кинокартин, театральный артист и профессор ГИТИСа с 16 февраля находится под круглосуточным наблюдением специалистов института скорой помощи имени Склифосовского. Валерия Гаркалина срочно госпитализировали в клинику с пневмонией. По словам коллег, он долгое время переносил простуду "на ногах", не прекращая работать, что и стало причиной того, что болезнь была запущена и человек оказался в реанимации.

Как уже писала «КП», 63-летний народный артист должен был лететь с труппой антрепризного театра на гастроли по стране 20 февраля. Из-за болезни Гаркалина, его в главной роли в спектакле «Страсть Аполлона» заменили на другого актера Анатолия Журавлева. Труппа по-прежнему находится на гастролях по России, периодически получая обрывочную информацию о состоянии здоровья Валерия Борисовича.

В каком состоянии находится Валерий Гаркалин спустя две недели после госпитализации?

- Он остается в экстренной реанимации, состояние тяжелое, температура 36,8, - сообщили «КП» в институте Склифосовского.

Напомним, в 2008 году актер дважды перенес инфаркт. Беды не прекратились — в 2009 году Валерий Гаркалин потерял супругу Екатерину. Имеет дочь Нику и внука Тимофея.

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Валерий Гаркалин находится в экстренной реанимации почти две недели

О том, что народный артист заболел, стало известно на гастролях антрепризного спектакля «Страсть Апполона» в Иркутске. Исполнитель главной роли Валерий Гаркалин не появился на сцене перед зрителями, купившими билеты. Вместо него вышел другой известный артист Анатолий Журавлев. Причину замены озвучили организаторы спектакля — Гаркалин срочно госпитализирован в институт Склифосовского. (подробности)

Валерий Гаркалин срочно госпитализирован в институт Склифосовского

63-летний актер уже несколько дней находится в больнице. О том, что Валерий Гаркалин госпитализирован в институт скорой помощи имени Склифософского, стало известно на гастролях его антрепризного спектакля «Страсть Аполлона». (подробности)

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