2019-05-05T14:05:29+03:00
В мире

Бывший главком НАТО призвал ограничить россиянам въезд в США вне зависимости от цели поездки

И ввести санкции против спортивных команд, оркестров и вузов
Елена ЧИНКОВА@ElenaChinkova
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Джеймс Ставридис написал жесткую статью для журнала TimeДжеймс Ставридис написал жесткую статью для журнала Time
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Адмирал армии США, бывший командующий силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис написал жесткую статью для журнала Time под красноречивым и спорным заголовком «Доклад Мюллера показал: американский ответ России был очень слабым». Несмотря на то, что расследование спецпрокурора Роберта Мюллера не выявило сговора Дональда Трампа с Москвой, военный утверждает обратное. Ссылаясь на то, что раздел в докладе был озаглавлен как «Российское вмешательство».

- Без вопросов, мы пережили прямой удар от рук русских в сердце нашей демократической системы - и без сомнения, мы на это мало чем ответили, помимо нескольких символических жестов, - сетует он. - Главный вопрос сейчас должен быть таким: как нам предотвратить это в 2020 году?

Рецепты у Ставридиса имеются. Да какие!

- США не должны ограничиваться тем, что мешает только российскому бизнесу. Им следует рассмотреть вопрос о санкциях в отношении спортивных команд, международных оркестров, академических институтов, дипломатических делегаций и даже ввести санкции против ключевых лидеров России, включая Путина, - советует вояка. - Американцы могут поддерживать и открыто, и тайно индивидуальных лиц и группы в России, которые борются за демократию. Мы можем наложить визовые ограничения в более широком спектре на россиян, которые хотят приехать в США с любой целью. Или мы можем снизить нашу готовность сотрудничать в глобальных российских инициативах - от восстановления Сирии до поддержки цен на нефть.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Антон Морозов, член Комитета Госдумы по международным делам:

«Слова настоящего солдафона»

- Это слова настоящего солдафона, который привык стрелять из пушки по воробьям вместо выстраивания нормального и доверительного диалога между великими державами. Он пытается политизировать фобии по вмешательству русских в американские выборы, не понимая, что России даже теоретически нет смысла этим заниматься, поскольку правящие элиты в США много десятилетий остаются неизменными. Будем надеяться, что здравомыслящие американские политики, которых там немало, смогут поднять голову и вразумить подобных неразумных солдафонов. Единственный путь взаимодействия с Россией - не санкции, а равноправный диалог двух государств с уважением национальных интересов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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