2019-05-06T00:00:40+03:00
Происшествия

Источник: В результате пожара в самолете в Шереметьево погибли 12 человек

В настоящий момент официальные данные уточняются
Марина ВЕНЦОВА
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Самолет Москва - Мурманск загорелся при посадкеСамолет Москва - Мурманск загорелся при посадке
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При пожаре в самолете «Аэрофлота» рейса Москва - Мурманск, совершившем аварийную посадку в аэропорту Шереметьево, погибли 12 человек. Об этом "КП" сообщил источник.

В настоящий момент официальные данные уточняются. В свою очередь агентство ТАСС со ссылкой на собственные источники сообщает, что жертвой ЧП стал один человек. Подробности уточняются.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, пассажирский самолет, направлявшийся в Мурманск, совершил экстренную посадку в аэропорт Шереметьево из-за возгорания. По предварительный данным, в результате происшествия пострадали шесть человек.

В настоящий момент пассажиров эвакуировали из горящего самолета. Причиной пожара на борту самолета предварительно стала неисправность электрооборудования. Следователи Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета выехали на место происшествия. Обстоятельства и причины чрезвычайного происшествия выясняются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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