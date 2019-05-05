Источник: В результате пожара в самолете в Шереметьево погибли 12 человек

При пожаре в самолете «Аэрофлота» рейса Москва - Мурманск, совершившем аварийную посадку в аэропорту Шереметьево, погибли 12 человек. Об этом "КП" сообщил источник.

В настоящий момент официальные данные уточняются. В свою очередь агентство ТАСС со ссылкой на собственные источники сообщает, что жертвой ЧП стал один человек. Подробности уточняются.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, пассажирский самолет, направлявшийся в Мурманск, совершил экстренную посадку в аэропорт Шереметьево из-за возгорания. По предварительный данным, в результате происшествия пострадали шесть человек.

В настоящий момент пассажиров эвакуировали из горящего самолета. Причиной пожара на борту самолета предварительно стала неисправность электрооборудования. Следователи Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета выехали на место происшествия. Обстоятельства и причины чрезвычайного происшествия выясняются.