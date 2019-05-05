Пожар самолета в аэропорту Шереметьево: есть погибшие и пострадавшие

В столичном аэропорту "Шереметьево" около 18.00 сгорел самолет. Черный дым буквально окутал Sukhoi SuperJet 100. Пассажиры, наблюдавшие страшную картину из окон аэропорта молили только об одном, чтобы никто не пострадал. По некоторым данным, пострадало около шести человек. Однако в "Шереметьево" говорят, что все живы.

- Идут аварийно-спасательные работы, - прокомментировали "КП" в пресс-службе "Шереметьево".

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/706936" frameborder="0"></iframe> Эвакуация пассажиров из горящего самолёта в Шереметьево.

- Какие причины? Что случилось? - уточняю.

- Пока ответа нет.

Как рассказали в экстренных службах, самолет рейсом Москва-Мурманск вылетел из "Шереметьево" в 17.40, однако в пути самолет поменял маршрут и вернулся в аэропорт. Самолет приземлился в "Шереметьево" в 18.39.

- Это был самолет Sukhoi SuperJet 100. Название М.Карим. В нем 87 мест, из них 12 класса бизнес, - рассказали в авиакомпании. - О происшествии пока не говорим.

- С пассажирами все хорошо. Люди взлетели, но позже пилот принял решение вернуться. Пассажиры и экипаж успели покинуть борт. Сейчас пассажиры находятся в аэропорте. Они ожидают новый борт, который предоставит авиакомпания. Вылет запланирован на 20.30, - сказали в справочной "Шереметьево".

- А тот самолет сгорел полностью? - уточняю.

- Мы точно не знаем, но дым был такой, что страшно. На том самолете точно лететь никуда нельзя.

- А самолет уже потушили?

- Да. Уже черного дыма и огня нет.

ЧП прокомментировали и в авиакомпании.

- Мы подтверждаем информацию о возгорании двигателей воздушного судна рейса SU1492 Москва – Мурманск после посадки в Шереметьево, - рассказали в компании "Аэрофлот".

Самолет вынужденно вернулся в аэропорт назначения по технической причине.

- Возгорание уже ликвидировано. Есть пострадавшие, количество уточняется, всем нуждающимся оказывается срочная медицинская помощь. Пассажиры покидали борт воздушного судна по аварийным трапам, - добавили в компании.

В настоящий момент создана комиссия по расследованию причин и обстоятельств происшествия. Оперативно собран кризисный штаб "Аэрофлота".

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/706930" frameborder="0"></iframe> В Шереметьево загорелся самолёт.Самолёт загорелся при посадке в аэропорту Шереметьево. Есть данные о 12 погибших. Но официально подтверждена информация об одной жертве.

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