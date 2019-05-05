«Загоревшийся Суперджет далеко не самый надежный самолет»: эксперт о ЧП в аэропорту Шереметьево

Аварийную посадку совершил пассажирский самолет, летевший из Москвы в Мурманск. Сухой суперджет вылетел из аэропорта «Шереметьево» и уже через несколько минут повернул в обратную сторону.

Причина весьма серьезная - пожар на борту.

По одной из версий, огонь заметил один из пассажиров. И с первого раза посадить борт не удалось.

Сделав круг, самолет все же сел. Неудачно. Огонь в это время уже был заметен за километр. Клубы черного дыма сразу угодили в объективы пассажирских смартфонов. Издалека казалось, что суперджет взорвался.

Начали эвакуировать пассажиров. Точная информация по пострадавшим сейчас уточняется.

По словам авиаэксперта Валерия Постникова, «сухой суперджет 100» не является образцом безопасности и надежности.

- Увы, но частота отказов материальной части у него выше, чем у других моделей, - сообщил он «Комсомольской правде». - Но, правда, эти отказы чаще всего незначительные. Самолет спокойно возвращается в аэропорт или садится, где ему укажут. И уже там ликвидируют поломку.

Скорее всего, произошло короткое замыкание в двигателеФото: REUTERS

- В данном случае какие предварительные версии?

- Что-то случилось с двигателем. Думаю, короткое замыкание. Электропроводка дала сбой. Также нельзя исключать версии, что в борт могла попасть молния. Такое случается редко, но все же бывает. Погода как раз сегодня к вечеру испортилась. Еще могло быть разрушение лопатки двигателя (лопасти). Произошла цепная реакция - и возгорание. Но точную причину, как всегда, установят эксперты.

- Судя по количеству дыма, счет шел на секунды. И любое промедление сулило большое количество жертв.

- Я тоже так думаю. Тем более, самолет мало истратил топлива. На борту почти 80 человек. Это все тяжесть, которая создает дополнительные сложности. Самолет был загружен.