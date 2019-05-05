2019-05-05T22:29:09+03:00
Происшествия

Эксперты сходятся во мнении, что причиной ЧП в Шереметьево стало повреждение шасси

Летчики Виктор Заболотский и Александр Романов прокомментировали Радио "Комсомольская правда" возгорание самолета рейса Москва-Мурманск
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В аварии в столичном аэропорту погибли 13 человек, в том числе двое детейВ аварии в столичном аэропорту погибли 13 человек, в том числе двое детейФото: REUTERS
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Заслуженный летчик-испытатель СССР Виктор Васильевич Заболотский считает, что причиной возгорания самолета при аварийной посадке в аэропорту "Шереметьево" могло стать повреждение шасси. Об этом он рассказал в эфире Радио "Комсомольская правда" после просмотра видео с места происшествия.

Напомним, что вечером 5 мая рейс Москва-Мурманск вынужден был экстренно вернуться в столичный аэропорт вскоре после вылета. На взлетно-посадочной полосе он появился уже объятый огнем. Несмотря на оперативные действия пожарных, выгорела почти половина лайнера, при этом погибли не менее 13 человек, включая двоих детей.

"Здесь, скорее всего, было какое-то механическое повреждение трубопроводов или чего-то еще, потому что с такой скоростью выливается топливо. Это значит, что была очень грубая посадка и повреждено шасси, а потом все до двигателя дошло", - сказал Заболотский.

При этом он так и не смог понять, что именно стало причиной совершения аварийной посадки, однако у экипажа явно было мало времени, раз пилоты решили сажать самолет с полным топливным баком.

"Сейчас можно все, что угодно, говорить - молния, ворона попала или там гусь какой-нибудь, пока это лишь предположение. Но от молнии не может самолет так полыхать. Он может загореться, но на самолете есть защита", - прокомментировал эксперт различные версии случившегося.

Бывший командир воздушного судна, специалист по безопасности полетов Александр Романов поддержал версию своего коллеги. Он указал на то, что определенные обстоятельства, похоже, мешали пилотам контролировать высоту и скорость, поэтому шасси могли быть повреждены при жесткой посадке. При этом действия самого экипажа вызвали в нем восхищение.

"Экипаж должен быть натренирован, к тому же самолет небольшой, и там в пределах 40 секунд должна эвакуация происходить", - сказал Романов.

Специалист также отметил слаженные действия пожарных, которые вовремя покрыли лайнер пеной, и поэтому он не успел взорваться.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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