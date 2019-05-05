2019-05-05T21:24:14+03:00
Происшествия

"В начале мая грозы не бывают такими мощными, как в июле или августе". Эксперт прокомментировал версию попадания молнии в SSJ-100 рейса Мурманск-Москва

Лайнер совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево в воскресенье, 5 мая [видео]
Ксения КОНЮХОВА
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Причиной пожара на борту пассажирского Sukhoi Superjet 100 мог стать удар молнииПричиной пожара на борту пассажирского Sukhoi Superjet 100 мог стать удар молнииФото: REUTERS
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По словам членов экипажа, причиной пожара на борту пассажирского Sukhoi Superjet 100 мог стать удар молнии. Главный специалист метеобюро Москвы Татьяна Позднякова в интервью "КП" прокомментировала эту версию:

- Гроза – это локальное явление, она могла проявиться в Шереметьево или на подлете к аэропорту, - говорит эксперт. – При погодных условиях, которые были сегодня, возможно образование мощных облаков и короткие ливни. Но в начале мая грозы обычно не бывают такими мощными, как в июле или августе, когда кучевая облачность достигает больших высот и мощность электрического разряда бывает значительной. В любом случае, у Гидрометцентра есть локаторы и грозопеленгаторы, которые работают круглосуточно и позволяют отследить такие явления.

Напомним, что в результате ЧП, которое произошло сегодня, 5 мая, по предварительной информации погибли 13 человек.

Горящий самолет Москва-Мурманск в Шереметьево.

ИСТОЧНИК KP.RU

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