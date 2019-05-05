Пилот, посадивший сгоревший SSJ-100 в «Шереметьево»: Пожар у нас начался после посадки

Пилот Денис Евдокимов, который в воскресенье посадил в аэропорту «Шереметьево» сгоревший самолет Sukhoi Superjet 100, рассказал, что произошло на борту.

По его словам, в «Суперджет» действительно ударила молния, после чего выключилась радиосвязь и начались сбои в работе оборудования, сообщает проект «База».

«В момент посадки – времени вам не скажу, взлет был в 18:02 – не было радиосвязи. Удалось ее восстановить через аварийную частоту на радиостанции. И она была кратковременная и прерывистая. После включения режима самого передатчика несколько слов получалось сказать, потом она пропадала. И нужно было снова подключать. Диспетчеры нам оказали помощь. Они нам задавали курс для вывода на полосу. Скорость была небольшая для посадки, обычная. Все согласно оперативного сборника экипажа. Подходили к земле плавно, с уменьшением вертикальной скорости», - рассказывает пилот.

«После полной остановки мы объявили аварийную эвакуацию. И сначала второй пилот вышел из кабины, потом я. Сразу я на улицу не смотрел – есть пожарные, нет. Машина пожарных уже была. Пожар у нас начался после посадки. То есть, в воздухе у нас не было пожара», - уточнил Евдокимов.

«Из-за молнии у нас произошла потеря радиосвязи. И переход самолета в минимальный режим – режим прямого управления. И не через компьютер, как обычно, а напрямую. Аварийный режим управления. Не могу сказать точно, почему произошел. Скорости было достаточно, к полосе подходил с уменьшением вертикальной, согласно процедуре», - продолжил он.

«Возгорание случилось после приземления. Яркая вспышка, хлопок, переход самолета в аварийный режим управления. И потеря радиосвязи кратковременная, которую потом удалось восстановить. Пожар после посадки, я так понимаю, из-за приземления. Причина, наверное, в этом. Баки полные. Да, есть процедура у нас – оперативный сборник экипажа, возврат на аэродром вылета. И есть процедура – посадка с превышением посадочной массы. Две процедуры друг за другом, приняли решение о посадке. Первая – это там, где пишется сообщение об отказах, выполнена процедура. И для выполнения посадки – процедура посадки с превышением посадочной массы», - рассказал летчик.

Напомним, как писал сайт kp.ru, вечером в воскресенье, 5 мая, в аэропорту «Шереметьево» горел самолет Sukhoi Superjet 100. Лайнер вылетел из Москвы в Мурманск, однако через 28 минут после вылета экстренно вернулся из-за возгорания и совершил аварийную посадку. При приземлении у «Суперджета» загорелись двигатели. На борту находились 78 человек – 73 пассажира и пять членов экипажа.

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Погибли 13 человек, в том числе двое детей. Еще семь человек пострадали, трое из них в тяжелом состоянии отправлены в НИИ Вишневского. Причины произошедшего устанавливаются. Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта.

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