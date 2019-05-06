В компании "Аэрофлот" рассказали о трагедии в Шереметьево: Командир воздушного судна покинул горящий самолет последним

На месте трагедии в аэропорту "Шереметьево" завершены аварийно-спасательные работы. Службы аэропорта начали проводить буксировку сгоревшего самолета, который должен был 5 мая следовать рейсом Москва-Мурманск. Самолет принадлежал компании "Аэрофлот".

- Экипаж воздушного судна Аэрофлота, вылетевшего сегодня из Москвы в Мурманск и вынужденного вернуться в аэропорт Шереметьево по техническим причинам, сделал все для спасения пассажиров. Эвакуация была проведена всего за 55 секунд при отраслевом нормативе 90 секунд. Командир воздушного судна покинул горящую машину последним, - рассказали в "Аэрофлоте".

В авиакомпании подтвердили, что на борту самолета Superjet 100 находились 73 пассажира и 5 членов экипажа.

- Неполадки на борту воздушного судна, выполнявшего рейс SU1492 Москва – Мурманск, возникли вскоре после вылета. Экипаж был вынужден запросить срочный возврат в аэропорт. После посадки в Шереметьево произошло возгорание двигателей, которое вскоре было ликвидировано. Пассажиры покидали борт воздушного судна по аварийным трапам, - добавили в "Аэрофлоте".

В настоящее время всем нуждающимся оказывается срочная медицинская помощь.

Также известно, что руководством авиакомпании принято решение бесплатно доставить в Москву родственников пострадавших пассажиров рейса SU1492 Москва – Мурманск.

Для родственников пассажиров открыт телефон «горячей линии» + 7 (495) 232 65 40.

А В ЭТО ВРЕМЯ

«Аэроэкспресс» продлевает движение в связи с происшествием в аэропорту Шереметьево.

Поезда между Белорусским вокзалом и аэропортом Шереметьево будут курсировать всю ночь один раз в час. Отправление дополнительных рейсов с вокзала и из аэропорта произойдёт в 01:00, 02:00, 03:00, 04:00. Узнать подробную информацию о расписании движения можно у сотрудников компании в терминалах «Аэроэкспресс», - рассказали в компании перевозчика.

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