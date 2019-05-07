Летчик-испытатель: «Честно говоря, опасаюсь летать на гражданских самолетах»

«ИДУ НА ГРОЗУ» ПОМНИТЕ?

- Николай Алексеевич, вам же доводилось много летать на Суперджете, на других самолетах. Насколько опасны для них грозы?

- Я на Суперджете начинал с бумаги, принимал участие в конструировании кабины, поднимал вторую и третью машины в Комсомольске-на-Амуре. Мое мнение такое. При выполнении испытаний у нас даже нет методики проверки, как поведут себя приборы и системы под влиянием погодных условий. Испытания влияния электромагнитых полей на авионику проводятся так. Выруливаем на полосу, подъезжаем к диспетчерскому локатору. Его включают, и мы проверяем, как этот работающий локатор влияет на связь и на другие системы. Но больше ничего не выполняется. Ни американцы, ни европейцы, ни наши испытаний, как влияют атмосферные электромагнитные поля (в том числе и грозовые разряды), не проводят. Да, это очень сложно сделать. Помните книгу и фильм «Иду на грозу?» Так вот, сейчас на грозу не ходят. Поэтому нет и достоверных результатов.

Авиация во всем мире пошла не по тому пути развития. Стали делать электрические самолеты. Но как можно летать на таком самолете в атмосфере, где молнии, грозовые облака, электростатические поля? По моему мнению, как минимум две катастрофы с Аэрбасом связаны именно с влиянием электромагнитных полей на показания приборов и системы управления.

Наши тоже делали, как Аэрбас. Я предлагал сделать на наших самолетах, как американцы. Они на своих Боингах кроме электрических систем управления, сделали тросовую проводку по старинке — если откажет электрическая система, то на тросовой проводке от штурвала к рулям можно выполнить посадку.

На Суперджете, как и на боевых наших самолетах, существует 4 канала дублирования сигналов. Выйдет из строя один — наготове еще три. Но все они электрические. И замкнуты на один конвертер. А оттуда уже идут к элементам самолета, управляют гидравликой, другими системами. Этот конвертер расположен в хвостовой части. Так вот, если молния ударяет в него, то все — мы самолет теряем.

Мы пошли по тому пути, чтобы самолет был легкий. Но о безопасности людей не заботимся. У нас были замечательные Ту-134, Ту-154, которые в этом плане никаких проблем не имели. Пусть хоть 10 раз гроза ударит, я спокойно в поле его посажу.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/706943" frameborder="0"></iframe> Видео приземления горящего самолёта Москва-Мурманск.

- Там была какая-то особая защита от молний?

- Ну что такое защита от молний? Молния — не снаряд, даже если и что-то оплавит, это не критично. Салон с пассажирами защищен. Главная защита от молнии в старых самолетах— это наличие дублирующих систем, на которые не влияет электромагнитное излучение. Те же механические тросики.

КОГДА Я ИНСТРУКТОРОМ БЫЛ, МЫ СПЕЦИАЛЬНО С КУРСАНТАМИ ДЕЛАЛИ «КОЗЛА», ЧТОБЫ УЧИТЬСЯ ВЫХОДИТЬ ИЗ НЕГО

- Вы сами пробовали садиться на Суперджете без электроники, на прямом управлении?

- Пробовал на тренажере. И не получилось. Пробовали использовать не только рули, но и двигатели. Можно подобрать методику, но нам сказали, что для гражданских пилотов этого не надо. В результате пилот развил слишком большую скорость, он сет в 1100 метрах от торца полосы. Почти на центр полосы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/706951" frameborder="0"></iframe> «Суперджет» загорелся после приземления.

- А как вы поняли, что у него высокая скорость?

- Ну а почему он отскочил — сделал «козла», да еще несколько раз?! После третьего прыжка стойка шасси гарантированно ломается. К тому же на высокую скорость указывает и то, что нос при посадке был опущен. На кадрах видно, что самолет опустился на переднее шасси, и оно подломилось. Это неправильная посадка. А правильная — когда нос слегка поднят, и самолет касается земли двумя боковыми шасси, потом плавно опускает нос. Когда я инструктором был, мы специально делали козла на Ил-29 с курсантами, чтобы учились выходить из него.

- Живьем или на тренажере?

- Живьем, конечно. Я кидал самолет на переднюю стойку, а курсант должен был безопасно его выводить.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/706960" frameborder="0"></iframe> Видео из салона горящего самолёта во время посадки.

- Можно было выйти?

- Конечно! Самый простой выход — пойти на новый круг. Топлива в баках достаточно, возьми вверх и спокойно зайди снова на посадку.

- У него и так посадка производилась со второго захода.

- Вот и молодец — правильно сделал. Наверное, развил большую скорость, понял, что полосы для посадки не хватит, и ушел на второй круг. Надо было и на третий круг идти. Тем более, что ему надо было вырабатывать топливо — тоже непонятно, почему он этого не сделал. Пожара на борту не было, ничто летчика не торопило...

- Но у него была плохая связь с землей, не работали приборы, он, видно, опасался находиться таким «слепым» в небе...

- И что? Без приборов нельзя лететь, что ли? Светлое время, видимость хорошая, тумана нет. Держи самолет в горизонте и спокойно лети. А то привыкли на автопилоте... Нет у земли связи с ним — есть связь с другими самолетами. Можно их предупредить об осторожности. Но вопрос в том, была ли у пилота практика прямого, директорного, как в авиации говорят, управления самолетом, этого я сказать не могу. При мне один уважаемый испытатель предлагал руководителю подготовки гражданских пилотов организовать курс выхода из сваливания и другие приемы выживания и спасения самолета, когда отключена автоматика, тот отказался: нам этого не надо, говорит. Очень слабое обучение. Я честно говоря, боюсь на гражданских самолетах летать.

Главные компоненты лайнера Сухой Суперджет.Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

САМОЛЕТ ХОРОШИЙ. А ЧТО ПИЛОТУ НЕ ХВАТИЛО НАВЫКА — ЭТО ДРУГОЙ ВОПРОС

- Слушайте, ну если такие сложности с этим Суперджетом, да еще так тяжело он выходил на рынок, может, поставить крест на нем - и дело с концом?

- Да вы что! Самолет очень хороший, надежный, хорошая тяга двигателей, я на нем много летал. Пилотирование удобное, мягкое, управляется, как истребитель. Стоят системы, которые исправляют неточные движения пилота.Просто не хватило навыка директорного управления — это другой вопрос.

- А еще говорят, неудобно расположен штурвал. Рукоятка не посередине, как в прежних моделях, а по внешним бортам. У командира она под левой рукой — а если человек правша?

- Все достигается обучением и тренировками.

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