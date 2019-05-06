2019-05-06T17:10:47+03:00
Трагедия в Шереметьеве

"Мы стали кричать "Уходи на второй круг, уходи!". Допрошены диспетчеры, которые вели сгоревший в Шереметьево самолет

Допрошены диспетчер Денис Наумкин и его подчиненный Павел Магеря [видео]
Екатерина БОЛГОВА
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В настоящее время следствие рассматривает несколько версий случившегосяВ настоящее время следствие рассматривает несколько версий случившегосяФото: REUTERS
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После авиакатастрофы в московском аэропорту Шереметьево следователи допросили диспетчеров, которые вели самолет "Сухой Суперджет" рейса МоскваМурманск.

Допрошены диспетчер Денис Наумкин и его подчиненный Павел Магеря. Так, Наумкин рассказал, что взлетел борт в 18:02 без происшествий, все было штатно. Однако уже в 18:30 он произвел посадку. При этом, по его словам, после взлета он не разговаривал с экипажем.

«Потом он у нас на посадку пошёл, было разрешение от сектора С-2. Мы визуально его наблюдали. Само приземление было непонятное: касание, отрыв, затем попытка экипажа посадить со второго раза, опять касание, опять отрыв — уже повыше, и уже после третьего отрыва, самого высокого, мы стали кричать, не в эфир, разумеется: «Уходи на второй круг, уходи!». Ну это так, чисто между собой, конечно, кричали. Эмоционально просто. Но он упорно пытался посадить самолёт», - приводит слова диспетчера интернет-проект "База".

Он отметил, что посадка производилась штатно, об этом было доложено диспетчеру Магере.

"Так как он (борт) работал на аварийной частоте, мы ему дали посадку пораньше, пока связь вообще не пропала. До момента касания ВПП всё было штатно», - подчеркнул Наумкин.

Авиакатастрофа в Шереметьево: 41 погибший.Спастись из горящего в Шереметьево самолёта смогли только 37 из 78 человек, что были на борту. Остальные погибли...

Напомним, ранее стало известно, что жертвами трагедии в Шереметьево стал 41 человек, среди которых один член экипажа. В настоящее время следствие рассматривает несколько версий случившегося. Среди которых недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и лиц, проводивших технический осмотр борта; неисправность воздушного судна; неблагоприятные метеоусловия.

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Следственная группа будет проверять квалификацию и действиях всех должностных лиц, которые были задействованы во время полета (подробности).

ПОДРОБНОСТИ

Самолет поглотило пламя. Хроника пожара в Шереметьево в видео

41 человек погиб в горящем самолете в аэропорту Шереметьево. "Сухой Суперджет" рейса Москва — Мурманск совершил аварийную посадку вечером в пятницу, 5 мая. Видео пылающего как факел самолета мгновенно разлетелись по сети. Мы восстановили хронику трагедии по кадрам видеозаписей (подробности).

Авиакатастрофа в Шереметьево: 41 погибший.Спастись из горящего в Шереметьево самолёта смогли только 37 из 78 человек, что были на борту. Остальные погибли...

ИСТОЧНИК KP.RU

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