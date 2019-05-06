"Мы стали кричать "Уходи на второй круг, уходи!". Допрошены диспетчеры, которые вели сгоревший в Шереметьево самолет

После авиакатастрофы в московском аэропорту Шереметьево следователи допросили диспетчеров, которые вели самолет "Сухой Суперджет" рейса Москва — Мурманск.

Допрошены диспетчер Денис Наумкин и его подчиненный Павел Магеря. Так, Наумкин рассказал, что взлетел борт в 18:02 без происшествий, все было штатно. Однако уже в 18:30 он произвел посадку. При этом, по его словам, после взлета он не разговаривал с экипажем.

«Потом он у нас на посадку пошёл, было разрешение от сектора С-2. Мы визуально его наблюдали. Само приземление было непонятное: касание, отрыв, затем попытка экипажа посадить со второго раза, опять касание, опять отрыв — уже повыше, и уже после третьего отрыва, самого высокого, мы стали кричать, не в эфир, разумеется: «Уходи на второй круг, уходи!». Ну это так, чисто между собой, конечно, кричали. Эмоционально просто. Но он упорно пытался посадить самолёт», - приводит слова диспетчера интернет-проект "База".

Он отметил, что посадка производилась штатно, об этом было доложено диспетчеру Магере.

"Так как он (борт) работал на аварийной частоте, мы ему дали посадку пораньше, пока связь вообще не пропала. До момента касания ВПП всё было штатно», - подчеркнул Наумкин.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/706969" frameborder="0"></iframe> Авиакатастрофа в Шереметьево: 41 погибший.Спастись из горящего в Шереметьево самолёта смогли только 37 из 78 человек, что были на борту. Остальные погибли...

Напомним, ранее стало известно, что жертвами трагедии в Шереметьево стал 41 человек, среди которых один член экипажа. В настоящее время следствие рассматривает несколько версий случившегося. Среди которых недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и лиц, проводивших технический осмотр борта; неисправность воздушного судна; неблагоприятные метеоусловия.

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