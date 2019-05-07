Генеральная репетиция Парада Победы 2019: крылатый "медведь" ТУ-95 и новый кабриолет Шойгу

К празднованию 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне все готово. Генеральная репетиция на Красной площади 7 мая прошла идеально. Все выглядело ровно так, как должно быть 9 мая.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/707211" frameborder="0"></iframe> Авиация над жилыми домами в Москве.

Девушки будут

Солнечная погода "говорила" о том, что авиация точно пролетит над Красной площадью, на Манежной площади пахло соляркой - там выстраивались колонны танков и боевой техники, а за Храмом Василия Блаженного формировались парадные расчеты пешей колонны.

И даже трибуны по цвету триколора не были пустыми. Зрителями сегодня стали приглашенные москвичи с детьми, военные и журналисты.

- Я пришел посмотреть на танки. Очень люблю смотреть. Мы уже их видели с мамой там (показывает на Тверскую улицу), - сказал 7-летний Марк в пилотке и военных штанах.

И вот звучит патриотическая песня "Священная война". Это означает, что Парад Победы начался. На Красной площади на новейшем российском черном кабриолете Aurus появился министр обороны Сергей Шойгу, который поздравил военных с Победой. Эта машина была создана специально для военных парадов.

Министр обороны Сергей Шойгу появился на параде на новом кабриолете Aurus.Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Звучит речь президента России Владимира Путина, - озвучил ведущий (9 мая в это же время и прозвучат слова поздравления).

- Когда будет техника? - спрашивали дети у родителей.

- Скоро.

Но сначала были парадные расчеты - шли офицеры и солдаты, курсанты, суворовцы и нахимовцы. Всего более 13 тысяч человек. Уже три года подряд маршем шли участники движения "Юнармия". Особое внимание фотографов было приковано к женским батальонам. В этом году по Красной площади шли и "новенькие".

Военнослужащие-десантники маршируют по Красной площади.Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Это парадный расчет кадетского корпуса Следственного комитета имени Александра Невского из Москвы, Московского университета МВД РФ имени Кикотя. И девушки-военнослужащие Военной академии воздушно-космической обороны имени Маршала Жукова из Твери и в роте Почетного караула, - рассказывали военные.

Девушки-курсанты Московского университета Министерства внутренних дел РФ имени Кикотя.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Во время парада пройдут и военные Росгвардии, которые накануне ежедневно готовились по 4-5 часов.

- Они проходили строевым шагом в общей сложности около 7,5 км. И это все для того, чтобы во время парада пройти 220 шагов от Государственного исторического музея до Спасской башни Кремля. На это военные потратят две минуты, - рассказали в пресс-службе Росгвардии.

Сводный парадный расчет женщин-военнослужащих Министерства обороны РФ.Фото: Михаил ФРОЛОВ

"Тигры" и "Арматы"

Возглавить колонну военной техники доверили легендарному танку Т-34. Это уже многолетняя традиция. Военная техника и в этом году шла по возрастанию: начиная от автомобилей "Тигр", заканчивая ракетными комплексами "Ярс". Всего 130 машин. Двигались бронетранспортеры БТР-МДМ "Ракушка", боевые машины пехоты БМП-3, самоходные гаубицы "Мста-С", зенитные ракетные комплексы "Бук-М2", зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С", оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М". Прошли и самые современные танки "Армата", машины БМП "Курганец" и БТР "Бумеранг".

Колонну военной техники возглавил легендарный Т-34.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С".Фото: Михаил ФРОЛОВ

Самоходные артиллерийские установки "Мста-С".Фото: Михаил ФРОЛОВ

Автомобиль "Тигр" войск Росгвардии.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Транспортно-пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-400 "Триумф".Фото: Михаил ФРОЛОВ

Автономная пусковая установка ПГРК "Ярс".Фото: Михаил ФРОЛОВ

Танк Т-72Б3.Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Сейчас идут современные танки "Армата", чувствуется как земля под ногами вибрирует, - обсуждали журналисты. - А какой запах солярки.

Танк "Армата" на брусчатке главной площади страны.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Фронтовые Су-34 и Су-24М

А потом стал слышен гул турбин - из-за исторического музея на Красной площади появились вертолеты Ми-26, Ми-8, Ми-28Н, Ка-52. В это году летательных аппаратов 74 (цифра по количеству лет с момента окончания Великой Отечественной войны, с каждым годом прибавляется один самолет или вертолет). Летели над Красной площадью и трибунами с восторженными зрителями стратегические ракетоносцы Ту-160, и крылатый "медведь" Ту-95МС, дальние бомбардировщики Ту-22М3, военно-транспортные самолеты Ил-76МД, истребители Су-35С, Су-30СМ, МиГ-29, МиГ-31, фронтовые бомбардировщики Су-34 и Су-24М, штурмовики Су-25.

Воздушная часть парада представлена в этом году 74 машинами.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Самолеты-заправщики Ил-78 продемонстрировали дозаправку в воздухе - ее видно обычно над ГУМом. Зрелищно также, когда пилотажные группы "Русские витязи" и "Стрижи" летят в небе на высоте 150-400 метров. В конце самолеты "рисуют" в небе флаг России.

Ил-78 демонстрирует вариант заправки в воздухе.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Кстати, чтобы в небе появилось одновременно столько самолетов и вертолетов нужна четкая схема и несколько аэродромов. Взлетала техника с минутной периодичностью с баз в Московской, Тверской, Ивановской, Саратовской, Калужской, Воронежской, Липецкой и Нижегородской областях.

Штурмовики Су-25 украсили небо над Москвой цветами российского флага.Фото: Михаил ФРОЛОВ