Шесть мифов о блокаде Ленинграде

75 годовщина полного окончания блокады Ленинграда начала отмечаться в России задолго до самой исторической даты – 27 января. И говорить об этом знаменательном событии продолжат и после этого дня. Наверное, потому что в истории человечества, всех его войн не было истории подобной той, как выстоял Ленинград в жутких нечеловеческих условиях. Однако в последние годы появилась масса различного рода спекуляций о Блокаде, которые специально запускают разного рода «мифотворцы». Их вымыслы на Радио «Комсомольская правда» разоблачил видный историк, глава научного отдела РВИО, доцент МПГУ Юрий Никифоров.

МИФ ПЕРВЫЙ: СДАЛИ БЫ ГОРОД, НЕ БЫЛО БЫ ЖЕРТВ

- Юрий Александрович, помните, на одном ресурсе устроили опрос, что надо было «сдать» Ленинград немцам, и тогда бы не было таких жертв. Вы как к такому варианту относитесь?

- Я считаю, что так рассуждать или подумать об этом может только тот человек, кто не знает, что такое Великая Отечественная война. Не знает о существовании плана «Ост», не знаком с документами Второй мировой войны. Невозможно представить, что Ленинград могла бы ждать участь Парижа, объявленного открытым городом. Уничтожение Ленинграда было запланировано не в силу ситуативных распоряжений и приказов осени 41-го года, когда Гитлер с генералами обсуждал, продолжать штурмовать Ленинград или блокировать, забрав подвижные соединения и авиацию группы армий «Север» для организации наступления на Москву, а изначально. Общая стратегия экономического ограбления нашей страны – отнять продовольствие и отправить в рейх - означала, что крупные города СССР будут лишены продовольствия. И везде, на всех уровнях, в выступлениях заправил Третьего рейха все время звучало, что нужно создать условия для того, чтобы население советских городов бежало на восток, - или пусть умирают от голода. Снабжать их продовольствием за счет ограничения поставок в рейх нацисты не собирались. Люди были обречены на голод, эпидемии. Так что для ленинградцев выбор был предопределен – или погибнуть, или победить.

- А что ждало сам город?

- У немцев с финнами было согласовано, что граница между будущей «Великой Германией» и будущей «Великой Финляндией» пройдет по Неве, где существование крупного города не нужно ни тем, ни другим. Гитлеровцы прекрасно знали, какие культурные ценности им достанутся в городе. У них были планы по вывозу культурных и исторических ценностей. И планировали разграбить Ленинград по максимуму. А потом уничтожить. Так что нацисты не оставили нашим гражданам выбора – надо сдавать или не надо. Но при этом не стоит интерпретировать эту историю так, будто ленинградцы оказались пассивными заложниками событий и не могли повлиять на свою судьбу. Решение продолжать борьбу за жизнь, не покориться врагу было вполне осознанным выбором сотен тысяч людей. Уже в наше время проводились опросы среди выживших блокадников на тему - стоило ли тогда сдать город ради спасения своих жизней. 98% опрошенных ответили однозначно, что нет. Категорически нет. Для большинства ленинградцев это был сознательный выбор, высшее проявление гражданского патриотического чувства. Отдельные люди падали духом. Но это не было массовым явлением. Поэтому мы, говоря о битве за Ленинград, всегда вспоминаем эти события как коллективный подвиг ленинградцев.

Блокадный Ленинград. Улица Маяковского под обстрелом. Фото: Фотохроника ТАСС

МИФ ВТОРОЙ: БЛОКАДА - ПРЕСТУПЛЕНИЕ ТОЛЬКО НЕМЦЕВ

- А относительно того, что только немцы держали Ленинград в блокаде? Разве не было там других, финнов тех же, эстонцев?

- Пытались говорить, что Маннергейм чуть ли не отдал приказ не переходить старую границу СССР. На самом деле финны эту границу перешли. И они перешли бы еще дальше. Когда осенью 41-го года они лезли через реку Свирь для соединения с немцами, взявшими Тихвин, чтобы сделать второе кольцо блокады вокруг Ленинграда, вообще отрезать Красную армию от Ладожского озера – сложилась настолько критическая ситуация для защитников города, что в Кремле рассматривались варианты, что делать, если город все-таки будет сдан. Где мины заложить, какие диверсионные группы создать. Как уничтожить Балтийский флот, чтобы он не достался врагу. Так что в восприятии руководителей страны ситуация выглядела донельзя критической и трагической.

Финны прямо способствовали созданию этой ситуации – массовой гибели людей от голода. Финляндия, как соучастник агрессии, несет одинаковую ответственность с Гитлером за это военное преступление.

- Но, кроме финнов, были ведь еще и эстонцы!

- Помимо прочего, там испанская «Голубая дивизия» была. Кто хулиганил в Царском селе? Жарил там непонятно что на паркете восемнадцатого века? И грабил кто?

Что касается финнов, то бытует мнение, что они не обстреливали город из артиллерии, как это делали немцы. Да, но лишь по одной причине. У них просто не было артиллерии, способной бить по Ленинграду с занимаемых ими позиций. Здесь в каком-то смысле вопрос нашего везения, что Гитлер не посчитал нужным перекинуть им морем артиллерию для этого. А немцы не просто обстреливали, а старались стрелять по всем системам жизнеобеспечения города. Разрушить электростанции, больницы, водопровод. У них были подробные карты города.

МИФ ТРЕТИЙ: ПАССИВНАЯ ВОЙНА

- А относительно того, что блокада была просто таким сидением в окопах, без больших сражений и т.д. Пассивной обороной.

- Вот это мне не нравится больше всего. То, что битву за Ленинград стараются свести только лишь к блокаде, причем, зачастую это происходит как-то само собой даже со стороны патриотически настроенных людей. Трагедия гражданского населения и проблема выживания – это отдельная и большая сложная тема. И мы отдаем дань уважения памяти блокадников и всем, кто пережил блокаду. Но на фронте шла грандиозная битва. Обратите внимание, мы начинаем битву за Ленинград в 41-м с 10 июля, а заканчиваем в августе 44-го. Была ли во время Великой Отечественной другая столь продолжительная битва? Ленинградский фронт (фронт - самое крупное в Красной армии оперативное объединение войск) существовал почти всю войну, если просто взять формальные сроки. 1300 с лишним дней войны! Был ли еще какой-то фронт, столь долго существовавший? В битве за Ленинград в разные периоды были задействованы войска и других объединений – Северо-Западный фронт, Волховский фронт, 54-я отдельная армия, и другие. Наши постоянные попытки прорыва блокады сразу после ее установления. Сентябрь-октябрь 41-го. Да, неудачные. Потом - сражение за Тихвин. Это прямое отношение имеет к борьбе за Ленинград. Если бы не удалось отбить у немцев Тихвин, то там сразу вставала бы страшная проблема: а как подвозить грузы к Ладоге? Очень сложно было бы построить и запустить Дорогу жизни в те сроки, в которые она была создана. В декабре начинается подготовка очередной операции – Любаньская операция. Она закончилась неудачей. Было приложено много усилий, понесено жертв, чтобы деблокировать Вторую ударную армию и вывести ее из котла. Это не удалось сделать.

Глава научного отдела РВИО, доцент МПГУ Юрий Никифоров. Фото mpgu.ru

В конце августа начинается вторая Синявинская операция. Так совпало, что наши наступающие части столкнулись с переброшенной из Крыма армией Манштейна. Гитлер решил его бросить на захват Ленинграда. В результате вместо штурма Ленинграда немецким войскам пришлось отражать советское наступление.

- Для меня несостоятельность таких домыслов очевидна. Ведь тот же «Невский пятачок» стал таким же символом героизма, как, например, Брестская крепость, Малахов курган, Малая Земля, дом Павлова и т.д.

- Да. Но масштабы сражений под Ленинградом были гигантские. Безвозвратные потери наших войск в наиболее крупных операциях в битве за Ленинград близки к цифре 700 тысяч человек (убитыми, умершими в госпиталях, пропавшими без вести и попавшими в плен). Если считать раненых, то получится в три-четыре раза больше.

Сражения под Ленинградом имели судьбоносное значение для всего хода войны. Трудно себе представить, что бы было, если бы в 41-м, например, немцам удалось бы заставить Ленинград капитулировать. Образовалась бы огромная брешь в построении советских войск. С огромным напряжением сил собранные к декабрю 41-го резервы пошли на контрнаступление под Москвой. А ведь пришлось бы их бросить залатывать эту дыру в случае взятия Ленинграда немцами. А там от Ленинграда враг мог распространяться и в сторону Вологды, Мурманска. Под угрозой оказался бы Северный морской путь, поставки по ленд-лизу – это 20% ленд-лиза. Последствия могли быть необратимыми.

Или армия Манштейна. Мало кто задумывается, что было бы, если бы Гитлер отправил ее не под Лениград, а на Кавказ, или под Сталинград. И тут началось наше наступление, на отражение которого пришлось Манштейна задействовать. Ленинград все время сковывал значительную немецкую группировку. И сыграл значительную роль, вообще, в нашей победе в войне. Подвиг ленинградцев, солдат и офицеров, кто оборонял Ленинград, принизить никому не удастся.

МИФ ЧЕТВЕРТЫЙ: В ЛЕНИНГРАДЦАХ НЕ ОСТАЛОСЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО

- А что вы скажете в ответ на утверждение, что люди просто «тупо выживали», процветал каннибализм, доминировало право сильного, закон стаи? Что в ленинградцах не осталось ничего человеческого из-за блокады.

- Это неправда. Были случаи каннибализма, когда отдельные люди сходили с ума от голода. А подавляющее большинство, безусловно, старались выжить, но при этом отдавали все силы труду и обороне. И как-то принизить их труд – вот это бесчеловечно. Если что и доминировало в общественном настроении, так это стремление к взаимовыручке, взаимопомощь. Обессиленные и изможденные, когда каждое усилие давалось с большим трудом, люди создали зимой 41-42-гг. добровольческие бригады, которые провели обследования более 100 тысяч квартир. Искали одиноких и беспомощных, детей и стариков, кому нужна была госпитализация и помощь. Брали шефство, транспортировали в лечебные учреждения. Сама по себе эта подвижническая деятельность в самую трудную и голодную пору блокады вызывает восхищение. Они не могли охватить всех, но и так делали больше, чем могли. Меня потрясли воспоминания о том, как рабочие одного из металлургических заводов решили, что на елку в их детском саду должен быть дан свет, - напомню, электричества в городе не было. Они смогли это сделать 8 января, на Рождество, и елочка на короткое время зажглась. А ведь отношение к детям – это самый важный показатель. То, что детские сады ни на один день не прекращали работы в Ленинграде, любой ребенок, оставшийся без попечения, немедленно доставлялся в соответствующее учреждение под присмотр взрослых и врачей, детей и подростков эвакуировали в первую очередь – все это говорит о том, что в городе была сохранена здоровая атмосфера.

Усилия ученых Ленинграда были направлены на немедленную помощь фронту. Люди не хотели просто сидеть и ждать, когда смерть придет за ними. Они спешили сделать что-то полезное для победы, для своих сограждан. Огромную силу давало то, что на фронте, а линия фронта вокруг была на удалении от 2 до 30 километров от города, были большинство ленинградцев-мужчин. И очень тесная, установившаяся между городом и тылом связь, когда солдаты знали, что они защищают свои семьи, придавала людям дополнительные силы.

Тысячи фактов самопожертвования, помощи, благородства, борьба с мародерством самих горожан и городских властей – разве все это могло быть в обществе, где действовал закон силы и принцип «умри ты сегодня, а я завтра»?

Улицы блокадного Ленинграда. Фотохроника ТАСС, 1941 год

МИФ ПЯТЫЙ: ГОРОДСКАЯ ВЕРХУШКА ОБЖИРАЛАСЬ В ЦАРСТВЕ ГОЛОДА

- Город и горожане совершали подвиги, умирая от истощения, а в это время партийно-советская верхушка обжиралась деликатесами. Жданов жрал пирожные и так далее. Как вам такой постулат?

- Дискредитировать подвиг солдат Красной армии или простых ленинградцев невозможно, здесь наше общество демонстрирует иммунитет. Нападки на руководство –мол, партийцы-коммунисты не разделили общую судьбу ленинградцев – для клеветников и фальсификаторов гораздо более перспективная тема. И начинают голосить то про ром-бабы для Жданова, то про спецстоловые и спецпайки… Откуда берутся эти разговоры? Когда благодаря бесперебойной работе Дороги жизни были увеличены были нормы снабжения, накоплены определенные запасы, появилась возможность создать так называемые стационары - центры реабилитации, куда могли направить на пару недель человека с каждого завода, учреждения, ученого, деятеля культуры. И подкормить. Человек отдыхал, питался по повышенным нормам, потребляя даже некоторые деликатесы. По понятиям блокады деликатесы, - например, обычное сливочное масло. Это был праздник для человека, что он оказался там, его оценили. Нельзя было всех людей пропустить через эти санатории. Поэтому существовала разнарядка, старались направить туда наиболее ценных работников, кто был нужен на каком-то участке работы.

Мы почему-то считаем, что при Сталине идеалом была уравниловка. А в реальности та же карточная система в годы войны развивалась в обратную сторону. Она все более усложнялась, чтобы создать для людей материальное стимулирование. Даже по инициативе руководителей отдельных. На каком-то предприятии, не в Ленинграде, а в Сибири, директор передовикам производства ничего не мог дать, но у него был запас банок с вареньем. И когда человек перевыполнял норму, директор строил коллектив и вручал ему банку. Система стимулов создавалась государством в виде повышения продуктовых и иных норм. И не только в тылу. Летчикам давали тысячу рублей за одномоторный сбитый самолет и две тысячи за двухмоторный. Полагались и денежные поощрения бойцам и командирам, подбивавшим немецкие танки. Медсестрам, выносившим раненых. Не только на ордена и почетные грамоты делалась ставка. И в условиях крайне голодного существования огромного числа граждан СССР, эта система помогала, в том числе, выжить наиболее достойным, выполняющим свой долг людям. А не трусам дезертирам. Она справедлива.

Когда представляют Сталина и его наркомов как людей, которые готовы переть напролом, ломая жизни через колено ради какой-то схемы, это неправильно. Во главе угла был результат. Ты, главное, дай нам штурмовики Ил-2. Не по одному в день. А по десять. При этом очень многое отдавалось целиком в сферу ответственности руководителей на местах. В этом смысле военное время привело к раскрепощению творческого потенциала, инициативы людей. И это одна из причин и стойкости Ленинграда и нашей победы в целом.

- Но Жданов-то?

- Сохранились свидетельства тех, кто работал со Ждановым. Работники столовой Военного Совета, - официантка оставила свидетельство. В Смольном работал на узле связи человек. Они уже в наше время свидетельствовали, что Жданов был в высшей степени щепетилен в материальных вопросах, никаких излишеств себе не позволял. Никаких банкетов они не видели никогда. Был случай в ноябре 41-го, когда райком партии одного из районов Ленинграда перешел некую грань, отмечая годовщину Октябрьской революции. И сразу последовали оргвыводы. И НКВД, прокуратура получали от того же Жданова указания не смотреть на занимаемую должность, когда расследуют дела о преступлениях, о хищениях, нарушениях, о спекулянтах. С этих людей спрашивали даже строже, чем с рядовых, вынужденных крошки прятать.

Да, установленные для руководства города нормы снабжения были несколько выше. Сколько их было? Военный Совет фронта, горком и обком партии, руководство Совета депутатов Ленинграда. Несколько сотен человек максимум. Допустим, созданы условия, при которых эти люди не получают дополнительного питания и начинают вымирать зимой с той же скоростью. Последствия - паралич власти, всех организованных форм сопротивления. И хаос. Это то, чего гитлеровцы добивались, когда сбрасывали с самолета фальшивые карточки на хлеб, чтобы дезорганизовать централизованное распределение скудных ресурсов, чтобы люди убивали друг друга в хлебных очередях. Сама постановка вопроса кажется глуповатой. В любом случае командование берегут, потому что понимают, что от успешных действий начальника зависит больше, с него и спрос выше. А что касается той фотографии с ром-бабами, то это рекламное фото не для ленинградцев, а пропаганда вовне, в том числе для других стран. Чтобы показать всему миру: думаете, Гитлер нас на колени поставил? Нет, даже кондитерские изделия в Ленинграде продолжают выпекать!

МИФ ШЕСТОЙ: ЛЕНИНГРАД ВЫСТОЯЛ ВОПРЕКИ ВОЛЕ СТАЛИНА

- А слышали мнение, что Сталин не любил Ленинград и поэтому бросил его произвол судьбы? Потому, мол, и блокада такая долгая получилась и жестокая.

- Это смешно. Почитайте, как раздраженно Сталин разговаривает с Военным Советом Ленинградского фронта в сентябре-октябре 41-го, когда решался вопрос, будет ли город захвачен или удастся остановить немцев. Ведь он послал туда Маленкова во главе Комиссии ГОКО, потом Жукова. Жданов – это был его человек, а не случайный персонаж со стороны. Когда нужно было с этой стороны пробивать блокаду, он лично курировал и выделял дивизии. 54-й отдельной армией, созданной для прорыва блокады, Сталин назначил командовать не какого-нибудь случайно подвернувшегося под руку генерала обычного, а маршала, члена ЦК ВКП(б) на тот момент, заместителя Наркома обороны Г.И. Кулика. Но объективные обстоятельства на тот момент были сильнее. Недостаток сил и средств, - это главная, на мой взгляд, причина, почему блокада Ленинграда не была прорвана раньше. Сколько снарядов наши могли в 42-м выпустить на врага, а сколько получали в ответ? Несоизмеримо.

А Дорога жизни? Это же не только снабжение города и его защитников. Через нее была организована эвакуация ленинградцев. Уже осенью 41-го был налажен воздушный мост, по которому самолетами эвакуировали более 30 тысяч ленинградцев. А как построили Дорогу жизни, то к концу весны 1942-го на машинах (с началом навигации - на баржах) эвакуировали свыше полумиллиона человек, не занятых на производстве. И город разгрузили, и эти люди были спасены.

Питерские историки создали мощнейшую школу изучения истории блокады. Я бы порекомендовал почитать книги М. М. Фролова, А.Р.Дзенискевича, Г.Л.Соболева, если по гуманитарной проблеме, то Н.А.Ломагина – крупнейшего на сегодня специалиста в этой области. Историки свидетельствуют: у руководства города, у Ставки ВГК, командования фронтов были ошибки, были просчеты. Но их старались исправить или не допустить. Ленинград старались спасти всей страной.

Другой такой масштабной трагедии и столь чудовищного преступления в голову не приходит. Сейчас наиболее обоснованным считается, что умерло от голода примерно 800 тысяч ленинградцев. Это чудовищная цифра, и она не вмещается в сознание. Да, в истории Второй мировой войны был Холокост, всемирный день памяти жертв которого отмечается также в этот день 27 января. Но, думаю, в высшей степени символично, что между этими двумя памятными событиями, между двумя памятными датами существует какая-то внутренняя ментальная перекличка.

Мир не знал ни до того, ни после такой трагедии. Но мир не знал и столь масштабного коллективного проявления мужества, стойкости, величия духа. Сохранившийся и доступный не только историкам, но и обществу огромный массив исторических свидетельств, все время пополняемый материалами государственных и ведомственных архивов, а также семейных, частных коллекций убеждает в правоте восприятия совершенного нашими предками, отстоявшими Ленинград, как удивительного, беспримерного подвига.

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В Германии усомнились в подвиге ленинградцев

Немцы решили поправить нам нашу историю в разделе о Великой Отечественной войне. Еще раз, глубоко вздохнув и каждое слово через паузу – немцы (!!!) – вдох- упрекнули – выдох - нас в героизации – пауза - Блокады Ленинграда. Некая немецкая журналистка Зильке Бигальке в газете Süddeutsche Zeitung опубликовала статью, что, мол, вместо сочувствия к жертвам блокады российские власти предпочитают проводить какие-то милитаристские парады, и что жители осажденного и отрезанного Ленинграда умирали совсем не добровольно, а просто потому, что так, мол, получилось (подробности)