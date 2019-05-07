В Госдуме опровергли разработку законопроекта о запрете пластиковой посуды

О том, что полиэтиленовые емкости заменят чем-то другим, сообщил глава ведомства Дмитрий Кобылкин. «Мы за сокращение загрязнения окружающей среды вместе с разными странами. Поддерживаем мировую тенденцию на отказ от пластика. И, уверен, к этому идем», - сказал он. Под разными странами министр, очевидно, подразумевал страны ЕС, которые приняли решение запретить пластмассовые стаканчики и бутылочки к 2021 году.

Пластиковое загрязнение стало официальным экологическим термином с начала нового века. Обычный целлофановый пакет, если он окажется на земле, лишает растительность воздуха, и она погибает. На этом месте может ничего не расти до 400 лет — пластик очень долго разлагается.

Но это - полбеды. Пластик, как ни странно, едят птицы, рыбы и животные. Но потом он блокирует их пищеварительный тракт, что приводит к гибели. Было подсчитано, что более 400 тысяч морских млекопитающих дохнут ежегодно в результате пластикового загрязнения в океанах. Ведется подсчет, сколько от этого гибнет чаек, но данные пока не обнародаованы.

Первыми стали бороться с пластиковым загрязнением наиболее замусоренные страны.

В Шри-Ланке битва с пластиковым мусором началась, когда пакеты полностью забили канализацию Коломбо и это привело к затоплению города, погибло 32 человека, а десятки домов были разрушены. С 2018 года за пользование пакетами и пластиковыми стаканчиками в этой стране можно получить два года тюрьмы.

В Кении годом ранее ввели уголовную ответственность за продажу полиэтиленовых пакетов: до 4 лет тюрьмы и 40 тысяч долларов штрафа.

В более развитых странах, где хорошо работают дворники и муниципальные службы, такой беды нет, поэтому в тюрьму за пакеты и одноразовые стаканчики сажать никто не собирается. Там идут другим путем. В Великобритании при покупке одноразового пакета человек платит дополнительные пять пенсов экологического налога. В странах ЕС долго искали новый рецепт целлофана, который бы разлагался не 400 лет, а хотя бы четыре, а когда выяснилось, что такой целлофан еще вреднее, потому что выделяет хлориды и бисфенол, стали заменять целлофановые изделия бумажными. Тут тоже есть проблема: рост производства бумажных изделий очевидно связан с ростом вырубки леса. А это не менее вредно для природы.

Но у них свой путь, а у России свой. Какой мы выберем - «КП» спросила у председателя комитета Госдумы по природным ресурсам Николая Николаева.

- Никакого законопроекта о запрете пластиковой посуды еще не существует. Его не готовят депутаты, его не готовит правительство. Министр Кобылкин просто озвучил очень важную проблему, которую нужно решать. Но ее нельзя решить запретительными мерами: с завтрашнего дня пластик — до свиданья. Нельзя забывать о том, что это — большая индустрия, рабочие места. Речь идет о том, что нам нужно учиться собирать и перерабатывать упаковку и одноразовую посуду, которая наносит вред окружающей среде. Нужно людям объяснять, что мусорить не хорошо. Нужно стимулировать тех, кто собирает этот мусор. Проблема же не только в пластике, а вообще в мусоре. Это — вопрос культуры.

По мнению депутата, нужно организовать возможность сдавать мусор и утилизировать его.

Кстати, в нашей стране есть предприятия, которые покупают у населения пластиковую тару на переработку, и цена вполне нормальная: 30 рублей за килограмм. В США существует пластиковый депозит: если ты возвращаешь тару после упортебления напитка — тебе возвращается часть суммы. В общем мировой опыт достаточно обширен, и придется ли нам запрещать пластиковую посуду — большой вопрос.

ЧТО ДЕЛАЮТ ИЗ СТАРОГО ПЛАСТИКА

В России разработан способ получения алмазов и графита из использованных полиэтиленовых изделий. Пока этот способ является лабораторным и не внедрялся в промышленную эксплуатацию.

В Японии при помощи пластика проводится селекция бактерии, которая его поедает. Она может оказаться полезной для медицинских целей.

В Германии строят электростанции, которые работают на пластиковых отходах.