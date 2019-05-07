В России собираются запретить одноразовую пластиковую посуду

СЕГОДНЯ 06:55 2019-05-07T07:21:34+03:00

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Министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин сообщил, что ведомство готовит запрет продажи одноразовой пластиковой посуды, которая не подлежит переработке, и поэтому наносит огромный вред природе.

«Минприроды России – за сокращение загрязнения окружающей среды вместе с разными страны. Поддерживаем мировую тенденцию за сокращение использование пластика. И, уверен, к этому идем», - сказал он в беседе с РИА Новости.

Дмитрий Кобылкин отметил, что эту инициативу уже поддерживают многие крупные торговые сети, и министерство готовится к ограничению продажи посуды из пластика.

«Нужно время, чтобы осознать и принять», - добавил министр.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в Евросоюзе одноразовую посуду и некоторые другие пластиковые изделия (например, такие как трубочки для напитков, ватные палочки, крепления для воздушных шаров и контейнеры для еды на вынос) запретят с 2021 года.

Кстати, в прошлом году сообщалось, что в 2019-м в нашей стране может появиться новый налог — на одноразовую посуду и мангалы.

ИСТОЧНИК KP.RU