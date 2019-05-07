2019-05-07T17:05:13+03:00
В мире

В Торонто прошел самый большой в дальнем зарубежье парад Бессмертного Полка

В нем, наряду с нашими эмигрантами, приняли участие сербы, греки, африканцы, китайцы, кубинцы, венесуэльцы и прочие
Эвелина АЗАЕВА
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Маленькие потомки больших героевМаленькие потомки больших героевФото: Эвелина АЗАЕВА
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- Почему вы пришли сюда? - спросила я чернокожую красавицу.

- Мы из Руанды. Там был геноцид. И во время Второй мировой тоже был геноцид, - ответила женщина, прижимая к себе сына-подростка.

Мама и сын из Руанды пришли на парад чтобы таким образом протестовать против геноцида — спутника многих войн Фото: Эвелина АЗАЕВА

Мама и сын из Руанды пришли на парад чтобы таким образом протестовать против геноцида — спутника многих войнФото: Эвелина АЗАЕВА

Пожилой серб ничего не говорил. Он просто стоял с сербским знаменем и улыбался. Этот человек приходит на парад каждый год.

Брат-серб не пропустил с 2015 года ни одного парада Бессмертного полка Фото: Эвелина АЗАЕВА

Брат-серб не пропустил с 2015 года ни одного парада Бессмертного полкаФото: Эвелина АЗАЕВА

Парадов в Торонто два. Один в центре города, другой в русском районе. Тот, что в русском районе - самый большой. В первый раз он прошел в 2015 году. Тогда пришло 900 человек, а сейчас, по подсчетам организаторов, приняло участие около 8000 человек. Полиция даже упрекнула - что, мол, вас так много? В заявке на проведение говорили о пяти тысячах, а вон сколько набежало, персонала для вас не хватает...

Русские торонтцы прошли с портретами своих ветеранов 4,5 километра Фото: предоставлено организаторами

Русские торонтцы прошли с портретами своих ветеранов 4,5 километраФото: предоставлено организаторами

Каждый год парад сопровождает полиция - для безопасности. Потому, что шествие движется прямо по проезжей части. Ну, и еще полиция охраняет от провокаций. Стоит ее сопровождение больше тысячи долларов. Эти деньги, как и средства на плакаты, форму военных лет, листовки, угощение для ветеранов и прочее, сдают на мероприятие сами русские канадцы.

Впрочем, конечно, не только русские. А все народы бывшего СССР. В колонне шагали эмигранты с флагами Белоруссии, Казахстана, Узбекистана. В этом году было особенно много узбеков. Чувствуется, что руководство их страны работает над тем, чтобы поддерживать в народе память о Победе, гордость за участие в войне.

Эмигранты из Узбекистана приняли активнейшее участие в параде Бессмертного полка Фото: Эвелина АЗАЕВА

Эмигранты из Узбекистана приняли активнейшее участие в параде Бессмертного полкаФото: Эвелина АЗАЕВА

Было немало украинцев (как, впрочем, и в торонтских демонстрациях за Донбасс, прошедших два-три года назад). Шли люди с транспарантом, на котором было написано: «Евреи-ветераны Канады». Это канадская организация ветеранов разных войн. Русские евреи в основном входят в Канадскую Ассоциацию ветеранов войны из СССР.

Участники парада несли советские красные флаги с серпом и молотом, а также портреты военачальников, в том числе И. Сталина. Слухи о непонятных запретах торонтцев возмутили, да и только. Народ пошел на праздник с чем каждый год ходит...

Ну, и, традиционно, шла молодежь в майках с портретом президента России.

Возглавляли огромную колонну ветераны, которые ехали впереди на специальной машине.

Вдоль улицы выстроились жители близлежащих многоэтажек. Это, в основном, старики и инвалиды, которые не могут преодолеть путь в 4,5 километра.

- Какая вы молодец, что встречаете нас, - сказала я пенсионерке, которая махала нам приветственно букетом гвоздик. Она опиралась на «ходунок».

Дина Буйко не может ходить. Потому она просто стоит около своего дома каждый год и приветствует парад. Таких инвалидов и пенсионеров в русском районе Торонто — много Фото: Эвелина АЗАЕВА

Дина Буйко не может ходить. Потому она просто стоит около своего дома каждый год и приветствует парад. Таких инвалидов и пенсионеров в русском районе Торонто — многоФото: Эвелина АЗАЕВА

- Я ходить не могу, так хотя бы постою здесь! - засмеялась она. Познакомились. Ее зовут Дина Буйко.

- А перед парадом мы запускали в небо белых голубей, - рассказывает Алла Суворова, организатор парада, руководитель движения «Русский мир Канады». - Они символизируют мир. Также у нас подготовлена концертная программа…

Действительно, Алла и ее постоянные сподвижники, подготовились на славу. Когда шествие почти в пять километров завершилось, перед участниками выступил детский ансамбль «Ладушки».

- Здравствуй, здравствуй, Катерина, здравствуй сердце мое! - залихватски распевали малыши в русских национальных костюмах.

А вечером на одной из самых знаменитых площадей Торонто, поблизости от русского района, бесплатно выступил «Хор Турецкого». Артистов встречали восторженно, яблоку негде было упасть. Пришли и местные русофобы, без конца плюющие в Россию, в Победу. Соблазнились халявой. Сидели тихо, не отсвечивали.

С 2014 года эта публика строчит доносы в разные канадские инстанции, предупреждая, о том, что парад Бессмертного полка - это прямо-таки пятая колонна, которая «спонсируется Москвой», «руководится Кремлем» и имеет целью разрушить канадскую демократию. В 2014-м даже писали, что участники парада «планируют теракты на территории Северной Америки» и «убийство лидеров континента».

На таких танках русские торонтцы едут на парад… Фото: Эвелина АЗАЕВА

На таких танках русские торонтцы едут на парад…Фото: Эвелина АЗАЕВА

Их никто не слушает, поскольку Канада в сороковых годах была на той же стороне истории (как выражаются канадцы), что и СССР. И День Победы в стране праздновать не запрещено. Более того, чиновники сити-холла обычно на 8 мая принимают участие в чествовании ветеранов.

Но торонтские русофобы, почитатели Бандеры, продолжают надеяться, что «ватников депортируют в Россию».

Они даже не понимают, что у многих эмигрантов нет российского гражданства, что они бежали в 90-е от межнациональных конфликтов в республиках, и, может быть, даже мечтают быть депортированными - с вручением им российского паспорта.

- Вы будете писать в Москву? - подошла ко мне одна женщина. - Напишите, что мы любим свою Родину, что мы рассказываем своим детям и внукам о войне, учим их русскому языку. Пусть знают, что мы, где бы ни жили, остаемся русскими.

ИСТОЧНИК KP.RU

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