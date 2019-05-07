«Гром и молния»: Лазарев показал, как выиграет «Евровидение-2019»

«Буря! Скоро грянет буря!

Это смелый Буревестник гордо реет между молний над ревущим гневно морем; то кричит пророк победы:

— Пусть сильнее грянет буря!..»

Максим Горький как в воду глядел, когда писал о буревестнике. Ведь именно так, как и увидел классик, и смотрится номер Сергея Лазарева на песню Scream («Крик»). Кусок которого появился на сайте шоу: в нем показано и закулисье, и репетиция, и российская команда «Евровидения-2019».

Гроза, молния, ливень, кометы, летящие облака — и посреди этого хаоса поющий в белой рубахе Лазарев. Прочтений может быть масса. То ли Ноев ковчег, то ли катарсис через очищение водой из финала «Сталкера», то ли предвестие апокалипсиса и красочного инфаркта Старушки Европы принес Сергей на Землю Обетованную. Как бы то ни было, выглядит это весьма эпично и монументально.

Номер ставил греческий режиссер Фокас Евангелинос, работавший на «Евровидении» с Еленой Папаризу (1 место), Димой Биланом (1 место), Фаридом Мамедовым (2 место) и другими артистами.

Лазарев уже говорил, что артистизм станет движком его выступления в Израиле. И, кажется, не обманул. Ведь в отражениях восьми зеркал, что появляются на сцене вокруг артиста во время куплета, вырастают восемь разных инкарнаций Лазарева. Будто агент Смит из «Матрицы», он множится на четыре пары вокалистов, каждый из которых отыгрывает отдельный мини-спектакль под дождем.

Лазарев показал, как выиграет «Евровидение-2019»

Занимая место в центре композиции, российский вокалист изящно переигрывает правила шоу (ведь на сцене по регламенту могут находиться максимум шесть человек), напоминая об украденной у него победе в 2016 году. Тогда жюри вмешалось в ход зрительского голосования. Теперь целая армия Лазаревых работает на сцене, технически не нарушая правила, и никто не сможет это запретить.

Одновременно с этим Сергей визуализирует адаптированный к современности древнегреческий миф о пещере Платона — зрители видят лишь проекции артиста, его различные проявления на сцене, набор клиповых открыток, то есть определенную палитру иллюзий и вопросов, а не реального Лазарева и комплекс ответов. Какое бы место не досталось представителю России, скорее всего, этот номер станет одним из самых ярких постановок шоу за последнее время.

Сергей Лазарев выступит с песней Scream («Крик») 16 мая в первом полуфинале «Евровидения-2019» в Израиле.

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