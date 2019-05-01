Результаты «Евровидения-2019» объявит в прямом эфире пианист Иван Бессонов

СЕГОДНЯ 14:18 2019-05-01T14:18:44+03:00

Ранее сообщалось, что баллы от России на конкурсе будет объявлять Алсу

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Пианист Иван Бессонов, действующий победитель конкурса классической музыки Eurovision Young Musicians-2018, финалист конкурса "Синяя птица", объявит в прямом эфире результаты голосования на музыкальном конкурсе «Евровидение-2019». Об этом в среду, 1 мая, сообщили «Вести.ру».

Ранее сайт kp.ru писал, что баллы от России на музыкальном конкурсе "Евровидение-2019", который пройдет с 14 по 18 мая в Тель-Авиве, будет объявлять Алсу. Певице, несмотря на скандал с музыкальным конкурсом «Голос.Дети», в котором первое место заняла дочь певицы Микелла Абрамова и, что вызвало массу критики, вновь досталась честь быть глашатаем.

Напомним, в 2019 году конкурс «Евровидение-2019» пройдет в Израиле с 14 по 18 мая. Само мероприятие пройдет в Тель-Авиве. Россию на музыкальном конкурсе будет представлять Сергей Лазарев с песней Scream.

ИСТОЧНИК KP.RU