Новая редакция доклада спецпрокурора Мюллера: Россия вмешивалась в выборы, но Трамп невиновен

Самому скандальному политическому делу Америки никак не дают завершиться. Два года десятки следователей во главе со спецпрокурором Робертом Мюллером искали следы «сговора Дональда Трампа с Кремлем» (благодаря чему тот якобы и выиграл президентские выборы-2016). Потратили 35 миллионов бюджетных долларов, допросили свыше пятисот человек. И 18 апреля опубликовали итоговый доклад: никаких доказательств госизмены Трампа или его сподвижников нет.

Но либеральные журналисты, которые те же два года подогревали дело о «русском сговоре», так просто не сдаются. Нью-Йоркский портал BuzzFeed подал в суд на министерство юстиции США (которое и вело дело). Дескать, в первой версии отчета недостает нескольких кусков.

— Мы кое-где вымарали имена источников, чтобы не подвергать их опасности. Отсюда и лакуны, — оправдывались прокуроры. — Вдобавок, следственные действия по некоторым эпизодам ещё продолжаются, и надо сохранить режим секретности.

Но суд встал на сторону журналистов, постановив опубликовать более полную версию отчета. Что и было сделано. Однако… сенсации не случилось. Выводы в «отчете №2» те же самые. Россия-де «вмешивалась в выборы в США», размещая рекламные объявления в пользу Трампа в соцсетях. Но сам магнат в этом не участвовал. А стало быть, невиновен.

— С самого начала журналисты портала BuzzFeed подыгрывали главной конкурентке республиканца — Хиллари Клинтон, в итоге бесславно проигравшей ту гонку. Неудивительно, что они до сих пор пытаются выжать максимум из этого скандала, — сказал нам американист, профессор Высшей школы экономики Александр Домрин. — Теперь про «московское вмешательство». Вот, например, я еще до выборов-2016 создал в соцсетях страницу под названием «Русские за Дональда Трампа». И что, из этого следует, что я по указке Кремля назначил в США «правильного» президента? С точки зрения американских журналистов и следователей — однозначно. Но любой адекватный человек понимает, что такие обвинения — бред. Как бы то ни было, до выборов 2020 года (на которых переизбрание нынешнего президента очень вероятно) потепления между Москвой и Вашингтоном можно не ожидать.