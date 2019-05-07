Американец, погибший в горящем самолете в Шереметьево, летел работать гидом по рыбалке в Мурманске

Спустя несколько дней после трагедии в «Шереметьево», где 5 мая сгорел самолет «Суперджет-100», друзья и знакомые стали рассказывать о пассажирах, которых уже не вернуть. На борту был американец Джереми Брукс. Его имя значится первым в списке погибших. Ему 22 года.

Американец летел в Мурманск совмещенным рейсом из Лос-Анджелеса - в Москве была пересадка. Всю дорогу он продолжал думать о «работе мечты» в Мурманске — парень должен был стать гидом по рыбалке. Джереми накануне закончил колледж в Нью-Мексико.

- Он постоянно говорил о рыбалке. Это было то, что он любил делать, - цитирует «New York Post» приятеля погибшего Стюарта Оттерсберга.

У Джереми Брукса было много планов — хотел поехать на Аляску, в Аргентину. Однако он оказался на том самом трагичном рейсе. Друзья были в шоке, когда увидели фамилию Брукса в списке погибших московского самолета. А потом поняли, что Джереми не мог оставить других, наверное, помогал им выйти. Вот только сам покинуть самолет уже не успел.

Позже стало известно, что он сидел в 15 ряду, а это хвостовая часть самолета, которая и загорелась. Практически все, кто сидели дальше 10 ряда, погибли.

Друзья Джереми Брукса говорят, что он был очень позитивным человеком, вокруг него было много людей, которые хотели с ним дружить. Теперь у них остались только воспоминания и фотографии Джереми.

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Сообщения о гибели в авиакатастрофе SSJ 100 гражданина США появились спустя несколько часов после трагедии.

- Согласно полетным спискам, на борту аварийного Superjet находился американец Джереми Хинтон Брукс, который летел рейсом из Лос-Анджелеса со стыковкой в Москве. В списках выживших этого человека нет, - передавал «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник. (подробности)