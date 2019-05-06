2019-05-06T17:26:59+03:00
Трагедия в Шереметьеве

Посольство США в России подтвердило гибель в Шереметьево американца

Дипломаты оказывают консульскую помощь его семье [видео]
Елена ЧИНКОВА@ElenaChinkova
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Согласно полетным спискам, на борту аварийного Superjet находился американецСогласно полетным спискам, на борту аварийного Superjet находился американецФото: REUTERS
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Сообщения о гибели в авиакатастрофе SSJ 100 гражданина США появились спустя несколько часов после трагедии.

- Согласно полетным спискам, на борту аварийного Superjet находился американец Джереми Хинтон Брукс, который летел рейсом из Лос-Анджелеса со стыковкой в Москве. В списках выживших этого человека нет, - передавал «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

Называли и его имя - Джереми Хинтон Брукс. Он предположительно направлялся в Мурманск из Лос-Анджелеса через Москву. Но официального подтверждения этой информации не было.

В понедельник посольство США в России подтвердило «Комсомольской правде» факт гибели в Шереметьево американского гражданина.

- Мы выражаем самые глубокие соболезнования семьям и друзьям погибших в результате авиакатастрофы рейса SU 1492. Мы можем подтвердить, что в числе погибших – один гражданин США. Мы оказываем все необходимое консульское содействие его семье. Мы находимся в контакте с российскими властями по ходу расследования, - заявила пресс-атташе дипмиссии Андреа Калан.

Ранее она передала глубокие соболезнования от посла США в РФ Джона Хантсмана: «Мы следим за событиями в аэропорту «Шереметьево» с большой обеспокоенностью и выражаем наши глубочайшее сочувствие и искренние соболезнования семьям погибших. Наши мысли с вами в этот тяжелый момент».

Список пассажиров, которые выжили в сгоревшем «Суперджете»

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ИСТОЧНИК KP.RU

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