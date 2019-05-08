АО «Издательство «Просвещение» и министр просвещения Ольга Васильева сделают школу комфортной для учеников

Справедливости ради надо отметить, что проблема растущей школьной нагрузки возникла отнюдь не сегодня. В профессиональном учительском сообществе об этом заговорили уже много лет назад. Но новые требования предъявляются и к учителю. Если раньше школьный педагог выступал как некий источник знаний, которые прилежный ученик должен был освоить и закрепить, то теперь он в процессе учебы и руководитель, и партнер.

Министр просвещения Ольга Васильева о роли современного учителя

В чем миссия учителя? "Помогать раскрыть талант каждому своему подопечному.... Сделать урок интересным, увлечь ребенка — немалое искусство. У малыша большие ожидания от школы, но многое зависит от выстраивания процесса", - объясняла недавно в интервью ТАСС министр просвещения Ольга Васильева.

Иногда уже к пятому или седьмому классу происходит выгорание, ребенок теряет к школе интерес, бьет тревогу министр.

Возможно, нам надо внимательнее присмотреться к лучшим практикам западного опыта применения инновационных методов обучения в начальной школе.

Например, в западной системе образования задача учителя начальной школы - не просто вооружить детей определенной суммой знаний. Учитель здесь выступает не как строгий воспитатель, а как помощник, главная задача которого - научить ребенка учиться.

Учителя младших классов на Западе охотно включают в процесс обучения игры, групповую и проектную работу, активно применяют информационно-компьютерные технологии – электронные учебники, интерактивные задания, мультимедийные обучающие материалы, игры и симуляторы, онлайн-курсы.

Школа оцифровывается

По мнению министра просвещения Ольги Васильевой, цифровая образовательная среда позволит учителю, главному и незаменимому звену в системе образования, освободиться от бумажной волокиты. И сосредоточиться на детях, добавим мы от себя.

При этом, у российских разработчиков есть что предложить современной школе, намеренной освоить цифровую образовательную среду.

Группа компаний «Просвещение», например, разрабатывает цифровые образовательные продукты и сервисы, позволяющие значительно облегчить образовательный процесс для учеников, предоставив им возможности осваивать учебный материал с учетом своих индивидуальных особенностей.

Как подчеркивают представители «Просвещения», они ставят своей целью повысить мотивацию к обучению и вовлеченность школьников в образовательный процесс.

Но не забыт при этом и такой важный аспект как кибербезопасность. Ведь порядка 85% российских школьников в возрасте 7-18 лет не могут обойтись без гаджетов. «Лаборатория Касперского» совместно с издательством «Просвещение» разработали учебное пособие по сетевой безопасности.

Проект национального масштаба

Комментируя в интервью ТАСС ход выполнения национального проекта «Образование», стартовавшего в начале этого года, министр просвещения Ольга Васильева отметила, что нацпроект этот полностью отвечает ожиданиям людей. А цели его - вернуться в десятку ведущих стран мира по качеству образования и воспитание гражданина, гармонично развитой личности на основе тех великих традиций, которые имеет наша страна.

В начале апреля на Московском международном салоне образования ММСО-2019, крупнейшем мероприятии России в сфере образования, образовательный интегратор «Просвещение» представил продукты и сервисы, разработанные для национальных проектов «Образование» и «Цифровая экономика».

Нацпроект "Образование" рассчитан на 2019-2024 годы. К моменту его завершения у тех, кто в этом году пойдет учиться в первый класс за плечами будет уже почти половина школьной жизни. Хочется надеяться, что это будут не самые скучные их годы и тот самый интерес к школе потерян не будет.