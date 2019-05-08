2019-05-08T01:18:36+03:00
Общество

АО «Издательство «Просвещение» и министр просвещения Ольга Васильева сделают школу комфортной для учеников

Эксперты Общероссийского народного фронта (ОНФ) бьют тревогу – нагрузка на российских школьников растет, а потому необходимо разработать максимальную суточную норму тех знаний, что должен освоить школяр
Поделиться:
Фото из архива Министерства Просвещения РФФото из архива Министерства Просвещения РФ
Изменить размер текста:

Справедливости ради надо отметить, что проблема растущей школьной нагрузки возникла отнюдь не сегодня. В профессиональном учительском сообществе об этом заговорили уже много лет назад. Но новые требования предъявляются и к учителю. Если раньше школьный педагог выступал как некий источник знаний, которые прилежный ученик должен был освоить и закрепить, то теперь он в процессе учебы и руководитель, и партнер.

Министр просвещения Ольга Васильева о роли современного учителя

В чем миссия учителя? "Помогать раскрыть талант каждому своему подопечному.... Сделать урок интересным, увлечь ребенка — немалое искусство. У малыша большие ожидания от школы, но многое зависит от выстраивания процесса", - объясняла недавно в интервью ТАСС министр просвещения Ольга Васильева.

Иногда уже к пятому или седьмому классу происходит выгорание, ребенок теряет к школе интерес, бьет тревогу министр.

Возможно, нам надо внимательнее присмотреться к лучшим практикам западного опыта применения инновационных методов обучения в начальной школе.

Например, в западной системе образования задача учителя начальной школы - не просто вооружить детей определенной суммой знаний. Учитель здесь выступает не как строгий воспитатель, а как помощник, главная задача которого - научить ребенка учиться.

Учителя младших классов на Западе охотно включают в процесс обучения игры, групповую и проектную работу, активно применяют информационно-компьютерные технологии – электронные учебники, интерактивные задания, мультимедийные обучающие материалы, игры и симуляторы, онлайн-курсы.

Школа оцифровывается

По мнению министра просвещения Ольги Васильевой, цифровая образовательная среда позволит учителю, главному и незаменимому звену в системе образования, освободиться от бумажной волокиты. И сосредоточиться на детях, добавим мы от себя.

При этом, у российских разработчиков есть что предложить современной школе, намеренной освоить цифровую образовательную среду.

Группа компаний «Просвещение», например, разрабатывает цифровые образовательные продукты и сервисы, позволяющие значительно облегчить образовательный процесс для учеников, предоставив им возможности осваивать учебный материал с учетом своих индивидуальных особенностей.

Как подчеркивают представители «Просвещения», они ставят своей целью повысить мотивацию к обучению и вовлеченность школьников в образовательный процесс.

Но не забыт при этом и такой важный аспект как кибербезопасность. Ведь порядка 85% российских школьников в возрасте 7-18 лет не могут обойтись без гаджетов. «Лаборатория Касперского» совместно с издательством «Просвещение» разработали учебное пособие по сетевой безопасности.

Проект национального масштаба

Комментируя в интервью ТАСС ход выполнения национального проекта «Образование», стартовавшего в начале этого года, министр просвещения Ольга Васильева отметила, что нацпроект этот полностью отвечает ожиданиям людей. А цели его - вернуться в десятку ведущих стран мира по качеству образования и воспитание гражданина, гармонично развитой личности на основе тех великих традиций, которые имеет наша страна.

В начале апреля на Московском международном салоне образования ММСО-2019, крупнейшем мероприятии России в сфере образования, образовательный интегратор «Просвещение» представил продукты и сервисы, разработанные для национальных проектов «Образование» и «Цифровая экономика».

Нацпроект "Образование" рассчитан на 2019-2024 годы. К моменту его завершения у тех, кто в этом году пойдет учиться в первый класс за плечами будет уже почти половина школьной жизни. Хочется надеяться, что это будут не самые скучные их годы и тот самый интерес к школе потерян не будет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Онлайн-учебники и виртуальная среда: что ждет российские вузы и школы в ближайшие 5 лет
В Москве завершилось одно из крупнейших мероприятий в сфере образования – Московский международный салон образования. Эксперты и специалисты в этой области обсудили самые перспективные направления развития, интересные кейсы и практики
Новости 24
Полиция освободила всех заложников из табачной лавки под Тулузой
США направят к берегам Венесуэлы плавучий военный госпиталь
«Ливерпуль» без Фермино и Салаха оказался еще сильнее
Центробанк завершил 2018 год с убытком почти в 435 млрд рублей
Юной актрисе из "Игры престолов" родители запретили смотреть этот сериал
В Раде предложили перенести инаугурацию Зеленского на другой день
Disney перенесла премьеру второй части фильма "Аватар"
В 2018 году каждый пятый молочный продукт в России являлся фальсификатом
Савченко предложила свою кандидатуру на пост главы МИД или министерства обороны Украины
Порошенко сменил командующего Национальной гвардией Украины
Полиция установила личность преступника, захватившего заложников под Тулузой
Президент Шри-Ланки заявил, что в стране к настоящему моменту обеспечена безопасность
"Суперджет" вернулся в Шереметьево перед катастрофой из-за потери связи и проблем с автопилотом
В Норвегии суд приговорил россиянина к 14 месяцам тюрьмы за ограбление банка на Шпицбергене
В Ленинградской области выплаты ко Дню Победы получат вдовы ветеранов, труженики тыла и «дети войны»
Иран объявит о сокращении своих обязательств по ядерной сделке 8 мая
Зюганов ответил на высказывание писательницы Чижовой о вине Сталина в блокаде Ленинграда
Песков прокомментировал слова советника президента РФ о планах Киева заселить Донбасс евреями
Евгения Медведева заболела во время тура в Канаде
Шереметьево вошёл в обычный график работы после авиакатастрофы
Под Тулузой неизвестный захватил в заложники пять человек
Суд продлил арест Вышинского до 22 апреля
В Норвегии опознали российского моряка, пропавшего в 2016 году
Квартиру бизнесмена в Подмосковье ограбили почти на полтора миллиона рублей
Главный редактор WikiLeaks и Памела Андерсон посетили Ассанжа в тюрьме
В Великобритании на территории аэродрома загорелся склад