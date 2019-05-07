Геннадий Онищенко: Тары-бары растабары. Пластик - не нужен. Даёшь стеклотару!

- ...Геннадий Григорьевич, а это же вы запретили на нашей планете использовать пластикотару?

- На планете еще только вознамериваются это сделать. Что касается нашей страны, то - да, сегодня появилась одна обнадеживающая новость о том, что Министерство природных ресурсов готовит запрет на продажу одноразовой посуды из пластика. И об этом сообщил Дмитрий Кобылкин, министр.

- А вы его подговорили, да - сагитировали?

- Хочу напомнить, что мы более целеустремленно ставили этот вопрос, позволю себе такую формулировку.

Потому что, безусловно, сокращение загрязнения окружающей среды за счет пластика, который выбрасывается после использования как тары, как посуды, - это важное и вполне обоснованное основание для того, чтобы запретить…

- А каким количеством этой тары и посуды наш окружающий мир загрязняется? Сколько всего миллиардов тонн выбрасывается, допустим, в России?

-… запретить продажу.

Но при этом надо помнить о том, что этот пластик оказывает более опасное воздействие на каждого из нас и на всех нас в целом.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/707220" frameborder="0"></iframe> Геннадий Онищенко: «Долой тару из пластика! Даёшь - только стеклотару!».Александр ГАМОВ

- Как это?

- А вот - когда, допустим, молоко, молочнокислые продукты, слабоалкогольная продукция, которые мы употребляем в пищу, - в силу своего состава - экстрагируют (то есть - вступают в химическую реакцию . - А.Г.) с помощью этилена, и - в результате вырабатываются вредные вещества, которые воздействуют (по сути - отравляют. - А.Г.) продукты, кои мы потребляем. Понятно?

- Ну, вообще-то, не очень, но - страшно!

- И вот, значит, опасные онкогены, то есть мономеры, из которых делается этот пластик, непосредственно и каждодневно практически оказывают отрицательное влияние на наш с вами организм, расшатывая наше…

- А бухло теперь опять дороже станет, что ли?

- …расшатывая наше здоровье.

Даже Казахстан уже, по меньшей мере, лет пять назад запретил полностью использование пластика и заменил его на стеклотару. Европа всего 0,37 % всего объема продукции выпускает в пластике.

А мы - только потому, что некоторым нашим производителям - в отдельных регионах - страны, не хочется терять рынки сбыта и не хочется пошевелить высшей нервной системой - для того, чтобы найти более цивилизованное применение этого, продолжают убивать наше население…

- Сколько примерно выбрасывается?

- …мы плетемся…

Так вот! Поражать тысячами и миллионами тонн не нужно. Самое главное – какой эффект это оказывает. Достаточно напомнить, что в океанах плавают уже целые рукотворные, точнее - пластикотворные острова, которые спрессованы из этой ужасной тары.

Не в тоннах дело...

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О том, что полиэтиленовые емкости заменят чем-то другим, сообщил глава ведомства Дмитрий Кобылкин. «Мы за сокращение загрязнения окружающей среды вместе с разными странами. Поддерживаем мировую тенденцию на отказ от пластика. И, уверен, к этому идем», - сказал он. Под разными странами министр, очевидно, подразумевал страны ЕС, которые приняли решение запретить пластмассовые стаканчики и бутылочки к 2021 году. (подробности)