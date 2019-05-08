Дочь умершего композитора Евгения Крылатова: Он месяц лежал в больнице

Народный артист России, лауреат госпремий, один из самых талантливых и плодовитых авторов музыки к советским фильмам ушел из жизни после болезни в одной из московских больниц 8 мая. Врачи пытались спасти Евгения Крылатова несколько недель. Ему было 85 лет.

- Отец умер сегодня утром, у него была двусторонняя пневмония. Он месяц лежал в больнице, - рассказала «КП» дочь композитора Мария Крылатова. - Пока место и время прощания не определено.

Евгений Павлович написал огромное количество произведений разных жанров от симфонических до эстрадных. Наибольшую известность и популярность Крылатов приобрел в качестве кинокомпозитора. Его мелодии звучат 180 советских и российских кинокартинах и мультфильмах. Он автор таких песен как «Колыбельная медведица», «Крылатые качели», «Три белых коня», «Прекрасное далеко», «Лесной олень» и сотен других выдающихся музыкальных произведений.