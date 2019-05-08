2019-05-08T12:46:27+03:00
Общество

Умер автор песни "Крылатые качели", композитор Евгений Крылатов

Лауреат государственных премий скончался на 86-м году жизни
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Евгений Крылатов умер в возрасте 85 летЕвгений Крылатов умер в возрасте 85 летФото: Михаил ФРОЛОВ
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В среду, 8 мая, умер известный советский и российский композитор Евгений Крылатов, который написал музыку для многих мультфильмов и кинолент. О его смерти сообщил журналист Андрей Малахов.

"Сегодня не стало композитора Евгения Крылатова. Автора хитов Крылатые качели и Прекрасное далеко", - написал телеведущий у себя на странице в Twitter.

В феврале этого года Евгений Павлович праздновал свое 85-летие, и "Комсомольская правда" брала у него интервью. Легендарный композитор даже исполнил для слушателей Радио "КП" несколько своих самых знаменитых песен. Так, в его исполнении прозвучала музыка из "Прекрасное далеко" и "Крылатые качели". Тогда же мужчина рассказал, что чувствует себя хорошо, на здоровье не жаловался.

Причины его смерти пока неизвестны. Дата и место похорон будут опубликованы позже.

ИСТОЧНИК KP.RU

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