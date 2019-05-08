Путин поздравил с Днем Победы лидеров 11 стран и народы Грузии и Украины

Владимир Путин накануне 9 мая традиционно поздравил с Днем Победы своих коллег из стран - бывших республик Советского Союза.

- Мы чтим героев, которые мужественно сражались с захватчиками на поле боя и самоотверженно трудились в тылу. Наш общий долг – свято хранить память об их подвигах и неисчислимых жертвах, окружать заботой и вниманием ветеранов, – отметил Путин. Помимо этого президент передал всем ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла "слова глубокой благодарности и пожелал им доброго здоровья, долголетия, мира и благополучия".

Поздравления Владимир Путин направил лидерам Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Южной Осетии, а также народам Грузии и Украины. То есть грузинский президент Саломе Зурабишвили и сразу два украинских президента Петр Порошенко и Владимир Зеленский телеграмм из Кремля не получили.

- Избранный президент Украины пока не вступил в должность, главой государства является Порошенко. Вы знаете, что и в предыдущие годы Путин Порошенко не поздравлял, но всегда говорил, что отношения между руководством стран никоим образом не должны проецироваться на давние родственные, братские отношения народов двух стран, - пояснил ситуацию пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. - Именно поэтому Путин поздравляет народ и ветеранов Украины в преддверии праздника Победы.

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