2019-05-08T13:31:17+03:00
Политика

Песков: Путин поздравит с Днем Победы народ Украины, но не ее лидера

Представитель Кремля рассказал, почему российский лидер не будет направлять поздравление Зеленскому и Порошенко
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Песков: Путин поздравит с Днем Победы народ Украины, но не ее лидераПесков: Путин поздравит с Днем Победы народ Украины, но не ее лидераФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В преддверии годовщины Победы в Великой Отечественной войне президент России Владимир Путин поздравляет народ и ветеранов Украины, но не будет направлять поздравление действующему и новоизбранному президентам Незалежной - Петру Порошенко и Владимиру Зеленскому. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Избранный президент Украины пока не вступил в свою должность, главой государства является Порошенко. Вы знаете, что и ранее Путин в предыдущие годы Порошенко не поздравлял. Но при этом он всегда говорил, что отношения между руководством страны никоим образом не должны проецироваться на давние родственные и братские отношения народов двух стран. Именно поэтому президент поздравляет народ Украины, ветеранов Украины в преддверии великого праздника Победы», - сказал представитель Кремля.

Ранее пресс-служба Кремля сообщила о том, что президент России поздравил с Днем Победы лидеров и граждан бывших республик Советского Союза, а также народы Грузии и Украины.

ИСТОЧНИК KP.RU

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