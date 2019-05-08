"Люблю тебя": Появилась полная переписка погибшего бортпроводника-героя с невестой

Судьбе 21-летнего бортпроводника, единственного из членов экипажа, чью жизнь оборвала авиакатастрофа в "Шереметьево" сострадает вся страна. Максим Моисеев не только до последнего спасал пассажиров, но и сам добровольно, уже после пожара, ушел в хвостовую часть борта, сменив на посту испугавшуюся стюардессу. В рамках расследования изучили содержание мобильного телефона парня. Оказалось, что поселение сообщения он действительно отправил своей девушке, 21-летней стюардессе "Аэрофлота" Ксении Образцовой. Они хоть и были коллегами, но летали в разных экипажах. Судя по содержанию диалога, Ксюша сразу поняла, что случилась беда. Мы публикуем переписку.

Максим: Летим к шарику. Со мной все хорошо. Не волнуйся.

Ксения: Развернулись? Где летите? Почему у тебя сеть есть? Номер рейса дай.

Максим: Люблю тебя.

Ксения: Что случилось? 1492. Нашла.

Фрагмент переписки Максима с Ксенией.

Ксюша и Максим познакомились на работе около года назад. Влюбленные жили вместе и собирались пожениться

- Год назад он привел ее к нам в гости и объявил: "Знакомьтесь, это Ксюша - моя девушка". Мне она сразу очень понравилась: тихая, скромная, милая. В апреле сын сделал ей предложение. Он с таким трепетом выбирал для нее обручальное кольцо и со мной советовался. В июне у них должна была состояться свадьба. Вы даже не представляете, какие они были счастливые, оба светились изнутри. После случившегося мы общались с Ксюшей, она просто убита горем, - рассказала "КП" мама погибшего бортпроводника Юлия Карева.

Напомним, борт "Москва-Мурманск" почти сразу после взлета 5 мая вернулся в аэропорт "Шереметьево". Во время аварийной посадки самолет "Суперджет" вспыхнул. В списке погибших 41 человек, в том числе двое детей. За жизнь пострадавших борются лучшие медики Москвы. Трое из девяти госпитализированных находятся в тяжелом состоянии.

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