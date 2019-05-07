«Мы не готовы к заходу»: Эксперт подверг сомнению появившуюся в Сети расшифровку переговоров экипажа SSJ 100 и диспетчера

В Сети появилась расшифровка переговоров между экипажем «Суперджета 100», который 5 мая сгорел при посадке в Шереметьево, и диспетчера. Этот «диалог» публикуется с момента, когда командир воздушного судна попросил разрешение вернуться в аэропорт вылета и до тех секунд, когда борт уже садился на взлетно-посадочную полосу.

«ПРОСИМ ВОЗВРАТ»

«КВС: Шереметьево. Вышка. Аэрофлот 1492. Как слышите?

Диспетчер: Говорите.

КВС: Pan-Pan, Pan-Pan, Pan-Pan! (этот сигнал в радиопереговорах означает, что у самолета аварийная ситуация, однако конкретной угрозы людям или судну нет, - Авт.) Рабочее гнездо. Аэрофлот 1492. Москва подход. Москва подход. Просим возврат. 1492 потеря радиосвязи и самолёт горит в молнии.

Диспетчер: Аэрофлот 1492. ИЮ Снижайтесь. Эшелон 80…»

Далее диспетчер координирует пилотов. Курс, эшелон, направление. Штатный разговор.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/706969" frameborder="0"></iframe> Авиакатастрофа в Шереметьево: 41 погибший.Спастись из горящего в Шереметьево самолёта смогли только 37 из 78 человек, что были на борту. Остальные погибли...

Далее:

«Диспетчер: Аэрофлот 1492. Справа курс 160. Какая-нибудь помощь необходима будет?

КВС: Справа 160. Нет, пока всё нормально. Штатно. Аэрофлот 1492.

Диспетчер: Только проблемы со связью, вас правильно понял?

КВС: Связь и потеря автоматического управления самолётом.

Диспетчер: Вас понял».

Снижение продолжается.

«ПРОШУ ОРБИТУ»

«КВС: Аэрофлот 1492, прошу орбиту (это означает возможность сделать круг, - Авт.). Мы не готовы к заходу.

Диспетчер: Аэрофлот 1492, вас понял. Курс 350 возьмите вправо».

Самолет делает небольшой круг и возвращается к Москве.

«Диспетчер: Аэрофлот 1492, через сколько будете готовы к заходу?

Диспетчер: Аэрофлот 1492, подскажете, как будете готовы к заходу? Не слышно Вас было.

КВС: Подскажем, Аэрофлот 1492».

Последствия катастрофы "Суперджета" оказались по-настоящему трагическимиФото: REUTERS

Через несколько минут:

«Диспетчер: Аэрофлот 1492, готовы к заходу?

КВС: Да».

«Диспетчер: Аэрофлот 1492, как будете заходить? Визуально или по ILS (курсо-глиссадная система - радионавигационная система захода на посадку по приборам, может осуществляться как в автоматическом, так и в ручном режиме, - Авт.)?

КВС: Заход по ILS».

«АВАРИЙНЫЕ СЛУЖБЫ НА ПОЛОСЫ»

Диспетчер продолжает подсказывать свободные коридоры.

«КВС: Аэрофлот 1492, необходима помощь.

Диспетчер: Аэрофлот 1492, Шереметьево вышка, продолжайте заход, слушаю 24 левая.

…Диспетчер: Аэрофлот 1492, ветер у земли 160 градусов, 7 порывы 10 метров в секунду, ВП24 левая, посадку разрешаю.

…Диспетчер: Аварийные службы на полосы».

Последняя фраза - вероятно, визуально уже было видно, что «Суперджет» начал прыгать по полосе, потом и загорелся.

Какие выводы можно сделать по этой расшифровке? Связь с диспетчером у борта все-таки была. А садиться приходилось вручную. Хотя, как говорят опытные пилоты, в последнее время многие авиакомпании запрещают «работать» вручную, только на автоматике, доверяя компьютерам. Полагают, что пилоты могли иметь слабый опыт полетов в ручном режиме.

В Сети появилась расшифровка переговоров между экипажем «Суперджета 100» и диспетчераФото: REUTERS

ПОД СОМНЕНИЕМ

Мы попросили прокомментировать эту расшифровку эксперта по авиационной безопасности Александра Романова, который сам отлетал более двадцати лет первым пилотом на разных самолетах, в том числе и работая в зарубежных авиакомпаниях.

Авиаэксперт прочитал этот диалог и высказал свои сомнения.

- Что-то с этим текстом не так. Некоторые выражения… В авиации так не говорят. Что это такое, например, - «самолет горит в молнии»? Пилот такое не мог сказать. Есть еще несколько выражений, которые в авиации не используются. Можно, конечно, гипотетически предположить, что уже даже в момент запроса о возвращении командир воздушного судна уже был в полушоковом состоянии, но в это слабо верится. На тот момент ситуация была еще под контролем. Я не стал бы сейчас комментировать эту расшифровку как настоящие переговоры.

Тем не менее, после публикации самых полных видео катастрофы, Романов считает, что к случившейся трагедии привели ошибки экипажа.

О некоторых аспектах уже говорили и другие эксперты. Превышение максимальной посадочной массы (полные баки керосина, пилоты почему-то не стали наматывать круги, сжигая топливо) и скорости при посадке. Но есть и другие просчеты.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/706943" frameborder="0"></iframe> Видео приземления горящего самолёта Москва-Мурманск.

- Когда самолет попытался сесть и началось «козление» (прыжки по взлетно-посадочной полосе, после первого касания с полосой «Суперджет» подпрыгнул метров на десть, - Авт.), по всем инструкциям экипаж должен был снова подниматься в воздух и уходить на еще один круг. Вместо этого они отдали штурвал от себя до упора (тормозя, - Авт.). В итоге нос вниз, самолет надломился.

Что было дальше все уже видели на страшных кадрах: шасси пробивают крылья самолета, в которых расположены баки. Керосин разливается и начинает гореть. Самолет несется по взлетке как огненный шар…

Расшифровка публикуется РЕН ТВ и проектом "База". Полный текст можно прочитать здесь

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