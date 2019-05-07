«Мы не готовы к заходу»: Эксперт подверг сомнению появившуюся в Сети расшифровку переговоров экипажа SSJ 100 и диспетчера
В Сети появилась расшифровка переговоров между экипажем «Суперджета 100», который 5 мая сгорел при посадке в Шереметьево, и диспетчера. Этот «диалог» публикуется с момента, когда командир воздушного судна попросил разрешение вернуться в аэропорт вылета и до тех секунд, когда борт уже садился на взлетно-посадочную полосу.
«ПРОСИМ ВОЗВРАТ»
«КВС: Шереметьево. Вышка. Аэрофлот 1492. Как слышите?
Диспетчер: Говорите.
КВС: Pan-Pan, Pan-Pan, Pan-Pan! (этот сигнал в радиопереговорах означает, что у самолета аварийная ситуация, однако конкретной угрозы людям или судну нет, - Авт.) Рабочее гнездо. Аэрофлот 1492. Москва подход. Москва подход. Просим возврат. 1492 потеря радиосвязи и самолёт горит в молнии.
Диспетчер: Аэрофлот 1492. ИЮ Снижайтесь. Эшелон 80…»
Далее диспетчер координирует пилотов. Курс, эшелон, направление. Штатный разговор.
Авиакатастрофа в Шереметьево: 41 погибший.Спастись из горящего в Шереметьево самолёта смогли только 37 из 78 человек, что были на борту. Остальные погибли...
Далее:
«Диспетчер: Аэрофлот 1492. Справа курс 160. Какая-нибудь помощь необходима будет?
КВС: Справа 160. Нет, пока всё нормально. Штатно. Аэрофлот 1492.
Диспетчер: Только проблемы со связью, вас правильно понял?
КВС: Связь и потеря автоматического управления самолётом.
Диспетчер: Вас понял».
Снижение продолжается.
«ПРОШУ ОРБИТУ»
«КВС: Аэрофлот 1492, прошу орбиту (это означает возможность сделать круг, - Авт.). Мы не готовы к заходу.
Диспетчер: Аэрофлот 1492, вас понял. Курс 350 возьмите вправо».
Самолет делает небольшой круг и возвращается к Москве.
«Диспетчер: Аэрофлот 1492, через сколько будете готовы к заходу?
Диспетчер: Аэрофлот 1492, подскажете, как будете готовы к заходу? Не слышно Вас было.
КВС: Подскажем, Аэрофлот 1492».
Последствия катастрофы "Суперджета" оказались по-настоящему трагическимиФото: REUTERS
Через несколько минут:
«Диспетчер: Аэрофлот 1492, готовы к заходу?
КВС: Да».
«Диспетчер: Аэрофлот 1492, как будете заходить? Визуально или по ILS (курсо-глиссадная система - радионавигационная система захода на посадку по приборам, может осуществляться как в автоматическом, так и в ручном режиме, - Авт.)?
КВС: Заход по ILS».
«АВАРИЙНЫЕ СЛУЖБЫ НА ПОЛОСЫ»
Диспетчер продолжает подсказывать свободные коридоры.
«КВС: Аэрофлот 1492, необходима помощь.
Диспетчер: Аэрофлот 1492, Шереметьево вышка, продолжайте заход, слушаю 24 левая.
…Диспетчер: Аэрофлот 1492, ветер у земли 160 градусов, 7 порывы 10 метров в секунду, ВП24 левая, посадку разрешаю.
…Диспетчер: Аварийные службы на полосы».
Последняя фраза - вероятно, визуально уже было видно, что «Суперджет» начал прыгать по полосе, потом и загорелся.
Какие выводы можно сделать по этой расшифровке? Связь с диспетчером у борта все-таки была. А садиться приходилось вручную. Хотя, как говорят опытные пилоты, в последнее время многие авиакомпании запрещают «работать» вручную, только на автоматике, доверяя компьютерам. Полагают, что пилоты могли иметь слабый опыт полетов в ручном режиме.
В Сети появилась расшифровка переговоров между экипажем «Суперджета 100» и диспетчераФото: REUTERS
ПОД СОМНЕНИЕМ
Мы попросили прокомментировать эту расшифровку эксперта по авиационной безопасности Александра Романова, который сам отлетал более двадцати лет первым пилотом на разных самолетах, в том числе и работая в зарубежных авиакомпаниях.
Авиаэксперт прочитал этот диалог и высказал свои сомнения.
- Что-то с этим текстом не так. Некоторые выражения… В авиации так не говорят. Что это такое, например, - «самолет горит в молнии»? Пилот такое не мог сказать. Есть еще несколько выражений, которые в авиации не используются. Можно, конечно, гипотетически предположить, что уже даже в момент запроса о возвращении командир воздушного судна уже был в полушоковом состоянии, но в это слабо верится. На тот момент ситуация была еще под контролем. Я не стал бы сейчас комментировать эту расшифровку как настоящие переговоры.
Тем не менее, после публикации самых полных видео катастрофы, Романов считает, что к случившейся трагедии привели ошибки экипажа.
О некоторых аспектах уже говорили и другие эксперты. Превышение максимальной посадочной массы (полные баки керосина, пилоты почему-то не стали наматывать круги, сжигая топливо) и скорости при посадке. Но есть и другие просчеты.
Видео приземления горящего самолёта Москва-Мурманск.
- Когда самолет попытался сесть и началось «козление» (прыжки по взлетно-посадочной полосе, после первого касания с полосой «Суперджет» подпрыгнул метров на десть, - Авт.), по всем инструкциям экипаж должен был снова подниматься в воздух и уходить на еще один круг. Вместо этого они отдали штурвал от себя до упора (тормозя, - Авт.). В итоге нос вниз, самолет надломился.
Что было дальше все уже видели на страшных кадрах: шасси пробивают крылья самолета, в которых расположены баки. Керосин разливается и начинает гореть. Самолет несется по взлетке как огненный шар…
Расшифровка публикуется РЕН ТВ и проектом "База". Полный текст можно прочитать здесь
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ИСТОЧНИК KP.RU
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