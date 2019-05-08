Из дома безработной жительницы Подмосковья украли ювелирку почти на три миллиона рублей

Подмосковные полицейские ищут вора-форточника, который на днях обчистил частный жилой дом в городе Сергиев Посад. В ту ночь в коттедже никого не было, а внутрь грабитель пробрался через открытое окно в подвальном помещении. Обнаружив пропажу, с заявлением в полицию обратилась 37-летняя безработная хозяйка дома.

- Неизвестный похитил ювелирные изделия, 3 мобильных телефона марки "Айфон" и личные вещи. Общая сумма ущерба более двух с половиной миллионов рублей, - сообщили "КП" собственные источники в правоохранительных органах.

По "горячим следам" найти преступника не удалось. Улик на месте преступления он не оставил. Не помогут оперативникам и записи с камер видеонаблюдения. Дом и близлежащие к нему здания не были ими оборудованы.

- Уголовное дело возбуждено по статье "Грабеж". Санкции предусматривают до пяти лет лишения свободы, - пояснили источники близкие к следствию.

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