Дом бизнесмена в Подмосковье ограбили на 2,5 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 14:26 2019-05-08T14:26:28+03:00

У гендиректора ООО «АВВА» украли двое часов «Ролекс» и три комплекта запонок

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В минувшие воскресенье, 5 мая, в Дежурную часть обратился генеральный директор ООО «АВВА» и сообщил о том, что его дом в городе Одинцово был ограблен, а общая сумма похищенного превысила два миллиона рублей.

Как сообщает источник «Комсомольской правды», гендиректор «АВВА» пришел в правоохранительные органы с заявлением о том, что вечером 4 мая в его дом проникли двое неизвестных и похитили двое наручных часов «Ролекс» и три комплекта запонок, а общая сумма ущерба составила 2,5 миллиона рублей. По словам мужчины, воры проникли в его дом путем отжима пластикового окна на первом этаже.

Дом гендиректор «АВВА» не был оборудован охранной сигнализацией и системой видеонаблюдения.

Ранее сайт kp.ru рассказывал об ограбление квартиры генерального директора ООО «Мытищинская строительная компания». Здание также не имело системы видеонаблюдения. Тогда общая сумма похищенного превысила 14 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU