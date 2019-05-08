Сборная России вступает в битву за первенство мира по хоккею. Прогноз чемпиона

Трехкратный олимпийский чемпион в составе сборной СССР, которому так и не далось первенство страны. Он девять раз выигрывал первенство планеты. Виталий Давыдов - легендарный защитник Московского «Динамо» и сборной Советского Союза - пообщался с «Комсомольской правдой» перед стартом 83-го Чемпионата мира по хоккею, который пройдет с 10 по 26 мая в Словакии.

- У нас собралась очень мощная команда в этом году. Такое количество звёзд нам боком не выйдет?

- Мы уже имеем пример 2000 года, когда чемпионат мира проходил в Санкт-Петербурге. Тогда было много звёзд: Павел Буре, Игорь Ларионов и многие другие высококлассные хоккеисты. И что толку? Если не ошибаюсь, на том турнире сборная России заняла 11-е место.

- Сейчас такая конкуренция, что могут не взять даже Илью Ковальчука…

- Его непопадание в сборную трагедией не будет, он не каждую игру проводит на должном уровне, он - человек настроения.

- В чём причина прошлых неудач, и как нам не повторить ошибки в этом году?

- Одну определенную причину назвать сложно. Может быть, со звездным составом 2000-го года не справился тренерский штаб во главе с Александром Якушевым и Зинэтулой Билялетдиновым. Сегодня в сборной молодые тренеры: Илья Воробьёв и Алексей Кудашов. Всё зависит от того, как они сработаются со звёздами из НХЛ. Решающее значение будет иметь то, как наставники российской команды расставят заокеанских мастеров по звеньям. Если есть игроки высокого уровня, а результата нет – всегда виноват тренер!

- Говорят, если бы не вы, то Зинэтулы Билялетдинова могло не быть, как хоккеиста, следственно, и как тренера...

- С Билялетдиновым мы жили рядом. Он динамовский воспитанник. Когда он из школы попал в команду мастеров, я его взял под опеку, вместе работали и тренировались. А потом у него появился партнёр Василий Первухин, с которым они на протяжении многих лет показывали достойную игру в сборной.

- Я звонил вашему большому другу Александру Мальцеву, хотел и с ним поговорить о предстоящем турнире, но он сказал, что отошёл от дел и даже состава не знает. Вы с ним общаетесь? Как можно так отойти от хоккея?

- (Смеется) Может быть, Саша был не в духе, или просто не захотел выражать своё мнение. Я с ним общался, он из хоккея не уходил, он в курсе дел.

- Что скажете о подготовке сборной к Чемпионату мира?

- Последний чешский этап «Евротура» показал, чего стоит наша команда. Пока картина безрадостная, игроки друг друга не понимают, отсюда и поражения. Тренер должен организовать те звенья, которые будут добывать победу.

- Как формировалась сборная СССР по хоккею? Всегда ли справедливо?

- Было всё гораздо проще. Брали игроков целыми звеньями из «Спартака», «Динамо», ЦСКА и других команд. Сейчас сложнее, многие приезжают из разных клубов НХЛ, и у них нет такой притирки друг к другу, которая была у нас.

- В вашу пору чемпионат мира был другим? Как к нему относились?

- В наше время во всех сборных играли лучшие игроки мира, не было только игроков из НХЛ, вместо них канадцы и американцы привозили на ЧМ своих хоккеистов из любительских лиг, но все равно, это были очень сильные ребята на тот момент.

- Нет ли ощущения, что у многих топ-сборных уже нет такого интереса к ЧМ, как раньше?

- Интереса нет только у Канады: сейчас, как и в наше время, они не хотят делегировать игроков из клубов НХЛ. Но это - чемпионат мира, а не чемпионат Канады, поэтому интерес к нему по-прежнему высок.

- Вы часто критикуете судей. Уровень арбитров во времена сборной СССР и сейчас разный?

- Всё время в хоккее уровень судейства отставал от самой игры, как в моё время, так и сейчас. Сколько я помню и знаю, всегда так было!

- Как вам выступление национальной команды на победной Олимпиаде в Пхёнчхане 2018 года?

- Вытянули Олимпиаду с большой натяжкой. Думаю, что в финале с немцами всех болельщиков трясло до самого конца, особенно при счете 3:2 за минуту до окончания третьего периода. Матч получился очень сложным, мне трудно дать оценку той игре. Возможно, наши ребята переволновались, всё-таки на кону были золотые медали и звание чемпионов олимпийских игр, которое сборная России, на тот момент - ещё сборная СНГ, завоевывала в далеком 1992 году.

- У вас были похожие ситуации?

- Конечно, это спорт, это хоккей. Бывают отдельные игры, когда так складывается, что игра даётся очень сложно. И в наше время так было. Помню Чемпионат мира в Польше, тогда поляки обыграли нас 6:4. Да, иногда, команда послабее может обыграть заведомо сильного соперника. Но на таких больших турнирах уже нет слабых коллективов, все играют с полной самоотдачей.

- А может, и хорошо, если бы проиграли? Поменялось бы, что-то к лучшему...

- Нет, ну зачем же ждать проигрыша, если что-то менять, то менять при хорошем настроении. Не надо проигрывать, надо только выигрывать.

- После Олимпиады отстранили Олега Знарка, как можно объяснить такое решение?

- Это все вопросы к руководству, это их дела, мы туда не лезем. Конечно, на мой взгляд, это исключительный случай, но, видимо, какая-то причина послужила для такого решения.

- К сожалению, вы не были чемпионом СССР в составе «Динамо». Всему виной ЦСКА того времени? Настолько он был силён?

- Да. ЦСКА был суперклуб, поэтому был постоянно чемпионом. И сборная базировалась на этом супер клубе, всех это устраивало. И было это до тех пор, пока не пришли к выводу, что на одном клубе далеко не уедешь. Плюс ко всему время уже наступило такое, когда игроки начали уезжать за океан.

- ЦСКА того времени мог забирать себе любых игроков?

- Нет. Они пользовались только моментом призыва в армию, через директиву генерального штаба забирали молодых игроков, не прямо так, что, кого захотели, того и забрали.

- У армейцев того времени было много ссор и интриг. К примеру, Тарасов отправлял Петрова в защиту, чтобы он не побил рекорд Александрова в 53 шайбы за сезон. В «Динамо» подобное было?

- (Смеется). Нет, у нас Аркадий Иванович Чернышёв вел всё дипломатично. Никаких интриг. Всё было по-людски, никого не отправляли, никого не заставляли.

- Вы рассказывали, что разгружали вагоны на Савеловском вокзале в 14 лет и накопили на мотоцикл. Сейчас бы у юных хоккеистов хватило сил так работать и прокладывать путь в большой хоккей?

- К сожалению, или к счастью, сейчас другое время, молодым хоккеистам уже не надо заниматься чем-то другим, пусть концентрируются на игре.

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