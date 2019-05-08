2019-05-08T18:18:18+03:00
Общество

Приговор Кокорину и Мамаеву: Зачем сгубила ты меня

Через несколько месяцев Александра Кокорина и Павла Мамаева отпустят на свободу. Но их история никого ничему не научила...
Павел САДКОВЗаместитель главного редактора "Комсомольской Правды"
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Народный гнев потихонечку перетекает в сострадание, и когда «оковы рухнут» Кокорин и Мамаев тут же станут героямиНародный гнев потихонечку перетекает в сострадание, и когда «оковы рухнут» Кокорин и Мамаев тут же станут героямиФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Еще немного, и про этих парней снимут фильм. Народный гнев потихонечку перетекает в сострадание, и когда «оковы рухнут» Кокорин и Мамаев тут же станут героями. Им достаточно будет просто сделать что-то хорошее. Выиграть пару важных игр, вступиться за кого-нибудь несправедливо обиженного, или спасти котенка из горящего дома...

Пока кажется, что мы смотрим первую часть сериала. Во второй герои преображаются и обязательно совершают подвиг, смывая с себя позор минувших лет...

Вся эта кокоринско-мамаевская эпопея порядком надоела. Приговор расставляет все по своим местам. Парни отсидят столько, сколько им положено. Еще пару раз сыграют в футбол в робах. Выйдут на свободу и получат пачку новых шансов.

А вот ощущения справедливости как не было, так и нет. Помните главный аргумент общества, когда все это только начиналось? Ну конечно - «это будет уроком и им и другим молодым людям с большими деньгами». Не будет. То что всего несколько недель назад футболист «Спартака» Аяз Гулиев избил пешехода, на глазах «обычных болельщиков», и то что этот парень никак не пострадал (штраф от клуба и один матч в дубле) жертвенное сидение Кокорина и Мамаева обесценило мгновенно. Этим, напомню, дали по полтора года колонии. Гулиева ненадолго отстранили от основы. То есть история про то, что футболистам людей бить все-таки можно. Только не в «Кофемании» и не водителей автомобилей представительского класса.

Всех еще волновало - раскаялись Кокорин и Мамаев, или им все равно. Думается не все равно, хоть в души им не залезешь. И тот нагловатый тон, который они взяли в суде - скорее мальчишество, попытка не потерять себя. Какими они стали мы поймем, когда ребята почувствуют «пьяный воздух свободы».

Сейчас кажется, что общество их не если не простило, то считает наказание соотносимым сделанному. Им даже немного симпатизируют, жалеют. Информация о том, что Кокорин, сидя за решеткой, стал чемпионом России, все восприняли без разрыва тельняшек и глоток. Ну выиграл «Зенит». Играл за него Кокорин. Получит свою медаль. Все оправдано. Но еще полгода назад общественное мнение этот факт восприняло бы не так стоически.

Будет, правда, еще одно испытание, которое Александру и Павлу (особенно Александру, так как его карьера вполне еще может перезапуститься) придется пройти. Прошлой осенью они были известными футболистами, и именно это придало процессу пикантности. Сейчас они уставшие люди, которые много месяцев провели в суровых условиях. Понять, что они больше не звезды, сложно. Но еще сложнее снова начать что-то делать, а не заливать горе по упущенным возможностям разными способами. А способов этих, как следует из материалов дела, они знают предостаточно...

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ИСТОЧНИК KP.RU

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