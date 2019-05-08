- Юнна Петровна, стихотворение, которое вы нам прочтёте - оно, прежде всего, о нашей Великой Победе и - про "Бессмертный полк".... Правильно?

- Да. Но это - только часть правды, которая существует в этом стихотворении.

Ведь возникло на поле информационной войны, которая ведётся у нас в России, суждение о том, что - вот французы - они не сопротивлялись, они быстро сдались гитлеровским войскам и сохранили свою страну, своих людей, своё население. А мы вот так беспощадно относимся к людям, к своей стране, что положили на фронтах этой войны такое огромное количество народа.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/707667" frameborder="0"></iframe> Юнна Мориц: «Мы не умеем жить: лежать под гитлерьём. И мыло из людей варить, храня молчанье».Александр ГАМОВ

- К сожалению, есть такие, кто так говорит и так мыслит ...

- Они, дескать, "умеют жить". А эти русские - "они жить не умеют".

Но есть другая точка зрения. А вот те миллионы людей, которых расстреляло, сожгло в крематориях, задавило в душегубках гестапо... Только евреев было шесть миллионов. Это что - не их потери во время войны? Или это были не их люди? Или - это были люди, которых не надо было сохранять?

- Согласен.

- Они - вот эти люди, как бы которые погибли - они "не умели жить". А вот остальные, которые остались и сохранились, - вот они "жить умели".

- Это - вот такой теперь существует взгляд...

* * *

Мы не умеем жить: лежать под гитлерьём

И мыло из людей варить, храня молчанье,

Терпеть такую жуть и ждать, что не умрём –

Американцы нас спасут и англичане.

Мы не умеем жить: мы сами – за себя

Способны постоять, когда кругом рычанье,

Что мы обречены и, как Белград, бомбя,

Американцы нас спасут и англичане.

Мы не умеем жить: у нас не тот комфорт,

А без комфорта мы впадаем в одичанье.

Ирак и Ливия – комфорта высший сорт,

Умеют жить американцы, англичане!

Мы не умеем жить – оружие сложить,

Мы смеем защищаться, как поганцы, –

За это с нами не хотят дружить

Ни англичане, ни американцы.

Мы не умеем жить: мы смеем быть страной,

Где гитлеропу разгромили оборванцы.

А кто умеет жить, не лезьте к нам с войной –

Ни англичане, ни американцы.

Мы не умеем жить: сдаваться чертовне,

Когда со всех сторон военное бренчанье.

Но тех, кто возмечтал о мировой войне,

Американцы не спасут и англичане.

Мы не умеем жить: мы смеем не дрожать,

Сражаться смеем, вот какие мы поганцы, –

И нам другой народ не смогут нарожать

Ни англичане, ни американцы.

Юнна Мориц.

...И вот ещё о чем мне рассказала в этот день великая поэтесса - она вспомнила передачу, которую смотрела на одном из российских телеканалов...

- Один гражданин Германии по имени Феликс воздел очи к небу, ручки положил на грудь и сказал, что очень тяжело пришлось Германии в начале войны - потому что миллионы советских граждан сдавались, они были голодные, оборванные, и Германия их накормила, одела, отогрела... И вот такой совершенно чудовищный трёп, который есть - самая настоящая гитлеряческая ложь, чудовищное, подлое вранье - становится как бы действительностью информационной войны.

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