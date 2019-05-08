Юнна Мориц: "Мы не умеем жить: лежать под гитлерьём и мыло из людей варить, храня молчанье"
- Юнна Петровна, стихотворение, которое вы нам прочтёте - оно, прежде всего, о нашей Великой Победе и - про "Бессмертный полк".... Правильно?
- Да. Но это - только часть правды, которая существует в этом стихотворении.
Ведь возникло на поле информационной войны, которая ведётся у нас в России, суждение о том, что - вот французы - они не сопротивлялись, они быстро сдались гитлеровским войскам и сохранили свою страну, своих людей, своё население. А мы вот так беспощадно относимся к людям, к своей стране, что положили на фронтах этой войны такое огромное количество народа.
Юнна Мориц: «Мы не умеем жить: лежать под гитлерьём. И мыло из людей варить, храня молчанье».Александр ГАМОВ
- К сожалению, есть такие, кто так говорит и так мыслит ...
- Они, дескать, "умеют жить". А эти русские - "они жить не умеют".
Но есть другая точка зрения. А вот те миллионы людей, которых расстреляло, сожгло в крематориях, задавило в душегубках гестапо... Только евреев было шесть миллионов. Это что - не их потери во время войны? Или это были не их люди? Или - это были люди, которых не надо было сохранять?
- Согласен.
- Они - вот эти люди, как бы которые погибли - они "не умели жить". А вот остальные, которые остались и сохранились, - вот они "жить умели".
- Это - вот такой теперь существует взгляд...
* * *
Мы не умеем жить: лежать под гитлерьём
И мыло из людей варить, храня молчанье,
Терпеть такую жуть и ждать, что не умрём –
Американцы нас спасут и англичане.
Мы не умеем жить: мы сами – за себя
Способны постоять, когда кругом рычанье,
Что мы обречены и, как Белград, бомбя,
Американцы нас спасут и англичане.
Мы не умеем жить: у нас не тот комфорт,
А без комфорта мы впадаем в одичанье.
Ирак и Ливия – комфорта высший сорт,
Умеют жить американцы, англичане!
Мы не умеем жить – оружие сложить,
Мы смеем защищаться, как поганцы, –
За это с нами не хотят дружить
Ни англичане, ни американцы.
Мы не умеем жить: мы смеем быть страной,
Где гитлеропу разгромили оборванцы.
А кто умеет жить, не лезьте к нам с войной –
Ни англичане, ни американцы.
Мы не умеем жить: сдаваться чертовне,
Когда со всех сторон военное бренчанье.
Но тех, кто возмечтал о мировой войне,
Американцы не спасут и англичане.
Мы не умеем жить: мы смеем не дрожать,
Сражаться смеем, вот какие мы поганцы, –
И нам другой народ не смогут нарожать
Ни англичане, ни американцы.
Юнна Мориц.
...И вот ещё о чем мне рассказала в этот день великая поэтесса - она вспомнила передачу, которую смотрела на одном из российских телеканалов...
- Один гражданин Германии по имени Феликс воздел очи к небу, ручки положил на грудь и сказал, что очень тяжело пришлось Германии в начале войны - потому что миллионы советских граждан сдавались, они были голодные, оборванные, и Германия их накормила, одела, отогрела... И вот такой совершенно чудовищный трёп, который есть - самая настоящая гитлеряческая ложь, чудовищное, подлое вранье - становится как бы действительностью информационной войны.
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