Биохакинг и никакой пластики: «Комсомолка» узнала секрет нового лица Стаса Михайлова

Стас Михайлов, конечно, и раньше производил фурор среди женщин. Но на недавнем праздновании своего 50-летия (жена артиста подарила ему банкет в Кремле) Михайлов вызвал восхищение даже тех, кто не слушает 24/7 его песни. На свой «полтинник» певец не выглядел совсем - похудевший, поджарый, пышущий здоровьем. А главное, с изменившимся до неузнаваемости лицом. Народ тут же начал задаваться вопросом - в чем секрет? Конечно, в Сети стали грешить на пластических хирургов и врачей-эстетистов. Мол, чудес не бывает...

«Комсомолка» выяснила, в чем дело. Действительно, чудес не бывает, как и молодильных яблочек. И к врачам Стас, конечно же, обращался. Но к каким! Оказывается, Михайлов, как человек проактивный, начал сотрудничество с врачом, кандидатом медицинских наук, который занимается превентивной медициной и следит за мировыми трендами биохакинга, Кириллом Маслиевым. Биохакинг - весьма популярное явление, так называется система контроля за здоровьем, которая основывается на корректировке жизненных показателей и направлена на продление жизни и улучшении ее качества. Продуманное питание, правильно подобранные витамины, физические нагрузки и прочие важные вещи - это необходимый минимум для того, чтобы чувствовать себя хорошо и, говорят, даже снизить свой биологический возраст. Этим как раз занимается Маслиев, который и выступил корректором жизни артиста. Мы связались с доктором для того, чтобы узнать об их сотрудничестве.

Стас Михайлов и доктор Кирилл Маслиевый. Фото: личный архив артиста

- Да, Стас действительно давно и очень прицельно занялся собой, своим образом жизни, питанием, тренировками. И на сегодняшний день результат очевиден, - рассказал врач. - Он не только выдерживает невероятный гастрольный график, а это многочасовые перелеты, большое количество выступлений, но и практически каждый день "на спорте". Сегодня для него в порядке вещей проехать 20 км на велотренажёре, и ещё минут 40 выделить на тренировки.

И действительно, каждый, если захочет, может изменить себя кардинально, прибегая к достаточно простым вещам. Именно поэтому мы планируем в следующем году выпустить книгу со Стасом, где будет очень подробно описан его путь трансформации.

Артист очень прицельно занялся собой, своим образом жизни, питанием, тренировками. Фото: личный архив артиста

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