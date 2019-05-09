Парад на Красной площади 9 мая 2019 года состоится при любой погоде

С раннего утра где-то за «одеялом» сплошной облачности над Москвой с пчелиной настырностью гудел самолет. Спецы-авиаторы на слух определяли, что это «траспортник» и делали предположения – «разгоняет облачность». Тут и там люди поговаривали, что этот самолет «посыпет тучи специальной смесью и они рассосутся».

Самолет гудел уже часа полтора, а небо, к сожалению, пока не светлело.

Толпы горожан на тротуарах Тверской все заметнее густели по мере того, как время шло к началу парада на Красной площади (он должен начаться в 10-00).

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/707675" frameborder="0"></iframe> Кабриолет Aurus готов к параду на Красной площади.Алиса ТИТКО

Кто-то спрашивал:

- А если будет сильный ливень, - могут парад перенести?

В ответ слышалось:

- Парад состоится при любой погоде! А если уже совсем польет, как из ведра, то может быть отменена лишь воздушная часть парада. Но прохождение воинских частей и боевой техники по Красной площади обязательно состоится!

А тем временем не только на праздничных московских улицах, но и в соцсетях идет бурное обсуждение погоды. Иные сообщения «знатоков вопроса» похожи на отрывки из литературной фантастики. Я с улыбкой прочитал вот это:

«По обеспечению ясного неба над Красной площадью 9 мая работает целая служба - «Агентство атмосферных технологий». Все предшествующие празднику сутки - с 8 мая, в небе будут работать десять самолетов среди которых Ан-12, Ан-26 (распылители), Як-42 (лаборатория)

Будет рассеяно несколько тонн йодистого серебра, порошкообразного реагента, жидкого азота, а также гранулированной углекислоты.

В День Победы должно быть ясно! Другого приказа не поступало!»…

Следом – такой же оптимистический отклик:

«Парад на Красной площади состоится при любой погоде. Россия показывает мощь своих вооружённых сил. Мы одержали победу и конечно никакие погодные условия нас не напугают, наоборот в такой ситуации будет подчёркнута стойкость и выдержка нашей армии. Но это если представить, что дождь всё-таки будет. Каждый год прилагаются усилия для того чтоб осадков в центре Москвы не было, и праздник был комфортным и ярким».

Есть в интернете и вот такое суждение человека, переживающего за парад:

«Мне кажется, власти города Москва сделают всё чтобы как поёт одна известная певица "тучи разогнать руками". Не припоминаю ни одного 9 мая, чтобы в Москве шёл дождь, но даже если это вдруг случится, парад всё равно проведут. Военным людям не страшен ни дождь, ни снег, ни ураган. А память о людях, благодаря подвигам которых мы живём, вечна при любых погодных условиях».

И вес-таки дожди 9 мая в Москве бывали.

Мне и самому два раза во время учебы в академии приходилось участвовать в параде «при нелетной погоде». И один раз дождина был такой, что вода просачивалась даже сквозь плотную ткань кителя и шинели. Но моя промокшая парадная «коробка» бодро прошагала по Красной площади с радостным выражением лиц, обращенных в сторону руководителей партии и правительства, прикрывшихся зонтиками на Мавзолее.

Ветераны-авиаторы сказали мне, что решение о воздушной части парада будет приниматься в зависимости от силы ветра, «толщины» и плотности туч над Москвой, а также от их нижней кромки. Пока же (если судить на «на глазок») эта кромка находится на высоте в 400-500 метров. Но она не стоит на месте. У наших авиационных генералов остался час для того, чтобы принять окончательное решение и доложить о нем министру обороны…

Сайт kp.ru будет вести онлайн-трансляцию Парада Победы на Красной площади

В ТЕМУ

Каким будет парад военной техники и авиации 9 мая 2019 года в Москве

Что увидят москвичи и гости столицы на Красной площади (подробности)