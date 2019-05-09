Шойгу взял на Парад Победы везучий кортик Жукова

Служивые люди и специалисты по холодному оружию наверняка обратили внимание, что у министра обороны во время парада был какой-то особый кортик. Бросалось в глаза, что он своей длиной и отделкой отличается от штатных, сегодня принятых в армии.

Еще в прошлом году, увидев его на парадном мундире министра, я попытался узнать его историю. Оказалось, что это кортик маршала Георгия Жукова! Жуков считал, что, когда этот кортик появляется на Красной площади, то Парад удается. Это уже как бы счастливый кортик, кортик удачи.

И в свое время, когда Московским военным округом командовал нынешний начальник Генштаба, генерал армии Валерий Герасимов, он сказал Шойгу, что этот кортик Жуков в свое время сдал в службу ракетно-артиллерийского вооружения, где он на складе и лежал. И вот тогда министру пришла идея – а не попросить ли этот кортик удачи «под расписку» хотя бы на время проведения Парада?

И теперь кортик Жукова увидел парад Победы не только 1945-го, но и 2019-го!