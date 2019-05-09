2019-05-09T14:37:56+03:00
День Победы

Улыбки Парада Победы: фоторепортаж

Мы собрали самые теплые кадры Парада Победы в Москве и шествий по всей России [фото]
Наталия КУДРЯШОВА
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Парад Победы на Дворцовой площади в Санкт-ПетербургеПарад Победы на Дворцовой площади в Санкт-ПетербургеФото: Артем КИЛЬКИН

9 мая для миллионов россиян - праздник особенный. В нем есть и скорбь, и радость. Величие и личная, семейная история каждого из нас. Слезы о павших и улыбки красоте мирного неба. Торжественность парадов и искренность теплых слов.

Перед началом парада президент лично пожал руку каждому ветерану на почетных трибунах Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Перед началом парада президент лично пожал руку каждому ветерану на почетных трибунахФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Все это было 9 мая 2019 года на Красной площади, в сердце Москвы. Было это и на улицах тысяч городов по всей стране.

Молодые, улыбающиеся лица солдат и курсантов тронули многих Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Молодые, улыбающиеся лица солдат и курсантов тронули многихФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Мы собрали самые теплые кадры Парадов Победы. Кадры искренних улыбок и радости - общей Победе и мирному небу.

74-ю годовщину Победы в России встречают 75 495 ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, Тула Фото: Алексей ФОКИН

74-ю годовщину Победы в России встречают 75 495 ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, ТулаФото: Алексей ФОКИН

Для ветеранов 9 мая - безусловно, главный день в году, Тула Фото: Алексей ФОКИН

Для ветеранов 9 мая - безусловно, главный день в году, ТулаФото: Алексей ФОКИН

Возложение цветов. Открытие новой Аллеи Славы, перезахоронение найденных останков на Ай-Петри, Ялта Фото: Дарья КОЛЕСНИК

Возложение цветов. Открытие новой Аллеи Славы, перезахоронение найденных останков на Ай-Петри, ЯлтаФото: Дарья КОЛЕСНИК

Самара Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

СамараФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самара Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

СамараФото: Светлана МАКОВЕЕВА

КАК ЭТО БЫЛО

Каким был Парад Победы 9 мая 2019 года: Хроника в видео

74 года прошло с той войны, а память о ней жива в каждой российской семье. 9 мая - великий и особенный праздник для всех. И неотъемлемая его часть - Парад Победы на Красной площади. О том, каким он был 9 мая 2019 года, мы вспоминаем в подборке самых ярких моментов торжественного шествия (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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