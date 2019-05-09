2019-05-09T12:22:22+03:00
День Победы

Каким был Парад Победы 9 мая 2019 года: Хроника в видео

Вспоминаем самые яркие и впечатляющие моменты Парада Победы на Красной площади 9 мая 2019 года [видео]
Владимир ДЕМЧЕНКОНаталия КУДРЯШОВА
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13 600 человек, 130 единиц техники: В Москве прошел Парад Победы13 600 человек, 130 единиц техники: В Москве прошел Парад ПобедыФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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74 года прошло с той войны, а память о ней жива в каждой российской семье. 9 мая - великий и особенный праздник для всех. И неотъемлемая его часть - Парад Победы на Красной площади. О том, каким он был 9 мая 2019 года, мы вспоминаем в подборке самых ярких моментов торжественного шествия.

Над Красной площадью звучат первые ноты “Священной войны” - песни, отзывающейся в сердцах миллионов россиян, песни, ставшей гимном той Победы.

Начался Парад Победы на Красной площади в Москве.

Принимает парад министр обороны России Сергей Шойгу. Перед тем, как выехать на площадь, генерал перекрестился перед образом на Спасской башне.

В этом году впервые советские ЗИЛы заменили на черные кабриолеты Aurus. Этот автомобиль проекта “Кортеж” был создан специально для военных парадов.

Автомобиль Аурус - на параде Победы 9 мая в Москве.

Главные гости этого парада - те, кто видел эту войну своими глазами. Кто проливал за нее кровь. Кто дни и ночи трудился в тылу. Кто поднимал потом страну из руин. Перед началом парада президент лично подошел и пожал руку каждому ветерану на почетных трибунах.

Президент России пожал руку каждому ветерану на трибуне.

- Солдаты своей страны не жалели жизни ради её свободы, ради мирного будущего, ради каждого из нас. Мы никогда не забудем их мужества и самопожертвования, ту непомерную цену, которой оплачена Победа,- сказал Президент России Владимир Путин.

Президент Владимир Путин поздравляет граждан России с Днем Победы.

13 600 человек чеканили шаг по брусчатке. 35 пеших парадных расчетов приняли участие в шествии. Это кадеты и курсанты военных училищ, представители различных родов войск.

Проход военных колонн по Красной площади на параде 9 мая 2019 года.

Наравне с парнями по Красной площади идут и девушки. Ведь и тогда, в войну, на фронт уходили их ровесницы.

Женщины на параде 9 мая 2019 года.

Во главе колонны военной техники - Т-34. Именно эта машина во многом решила исход войны и по традиции открывает техническую часть военного парада.

Т-34 возглавил колонну военной техники на Параде Победы.

Следом за своим легендарным "дедушкой" по брусчатке едут современные российские танки, БТР и БМП. На Красной площади - танки «Армата», бронеавтомобили «Тигр-М», боевые машины пехоты «Курганец-25»...

Танки и БТР на Параде Победы 9 мая 2019 года.

Ракетный комплекс «Искандер-М», гроза НАТО в Европе, движется рядом с реактивной системой залпового огня «Смерч». Комплекс Панцирь-С предназначен для ближнего прикрытия объектов от средств воздушного нападения, а ракетная система большой и средней дальности С-400 «Триумф» способна уничтожать все современные средства воздушно-космического нападения.

Ракетные комплексы на Параде Победы 9 мая 2019 года.

Последними на площадь выезжают стратегический ракетный комплекс «Ярс», вооруженный межконтинентальной баллистической ракетой, и машины на унифицированной платформе «Бумеранг».

Бронеавтомобили на Параде Победы 9 мая 2019 года.

До последнего все верили, что следом над Кремлем пролетят самолеты и вертолеты. Их должно было подняться в небо 74 - по числу лет, прошедших с той Победы. Но из-за густых облаков, нависших над столицей, воздушную часть парада Победы пришлось отменить.

Завершился парад возложением цветов к могиле Неизвестного солдата. Президент, члены правительства, ветераны почтили минутой молчания память всех, кто сражался за Родину.

Путин возложил венок к Могиле Неизвестного солдата у стен Кремля.

История Парадов Победы на Красной площади

РЕПОРТАЖ

Новый "Аурус", отмена авиачасти и женские батальоны: на Красной площади прошел 74-й Парад Победы

Была показана современная военная техника, легендарный Т-34, а воздушную часть пришлось отменить (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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