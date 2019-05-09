Киев 9 мая почтил победителей в Великой Отечественной войне

Пока Петр Порошенко рассуждал о «ряженых», которые «по наущению Москвы» выходят на акции «Бессмертный полк» по миру, тысячи соотечественников пока еще действующего президента Украины в столице страны вышли на улицы, чтобы почтить память тех, кто 74 года назад победил нацизм, освободив от него Европу (впрочем, увы, не до конца).

При нынешнем главе государства на Украине попали под запрет и георгиевские ленты, и иная атрибутика «страны-агрессора», но никто не смог запретить украинцам пройти 9 мая по улицам с портретами своих дедов и прадедов, которые бились не в «Галичине», а били «Галичину» и другие гитлеровские дивизии.

По разным оценкам, в центр Киева на акцию «Бессмертный полк вышло от 180 до 200 тысяч человек. От станции метро «Арсенальная» люди шли к Вечному огню в Парке славы. Шли по улице имени Мазепы, сражавшегося на стороне пришедших с запада врагов России. Но шли под лозунгом «Никто не забыт. Ничто не забыто. Мир. Согласие. Единство». Движение машин было перекрыто заранее, колонну сопровождали сотрудники правоохранительных органов и медики. Во главе ее двигались немногие оставшиеся в живых ветераны Великой Отечественной , ряд депутатов Рады и один из недавних кандидатов в президенты страны Юрий Бойко.

Кроме Киева, шествия «Бессмертного полка» прошли в нескольких крупных городах Украины, в частности, в Одессе, Харькове, Запорожье, Чернигове, Херсоне и даже во Львове.

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