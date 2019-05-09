В Киеве задержали старушку, надевшую советскую пилотку

День Победы в Киеве не обошёлся без скандалов. На празднике в центре столицы Украины полиция задержала женщину. Та отказалась снять пилотку. Силовиков разозлила красная звезда с серпом и молотом. Даму, одетую в форму красноармейца, окружили шесть полицейских. «Запрещённые символы» приказали снять. Выполнять такое распоряжение в День Победы просто кощунство. За отказ ее отволокли в полицейский «бобик».

Машину силовиков окружили киевляне.

– Отпустите! Отпустите! - кричали празднующие. Полицейские их не слушали. Тогда украинцы стали стучать кулаками по капоту служебного автомобиля. Но спасти задержанную у них не вышло. Женщину увезли в участок.

Как заметили очевидцы, на женщину в советской пилотке полиции пожаловались националисты, дежурившие на празднике.

– На Украине по закону запрещена советская символика - георгиевские ленточки, знаки отличая красноармейцев, - напомнил «КП» депутат Госдумы Виталий Милонов. – Но украинцы простые помнят подвиг наших дедов, помнят, как они одной страной сражались с Гитлером. Полицейские поступили омерзительно. Бандеровские твари настучали на честного человека. Надеюсь, скоро эта дикая пелена украинского сумасшествия пройдёт. И античеловеческие законы отменят.

Помянуть павших родных на аналог «Бессмертного полка», в Киеве вышли около 200 тысяч человек. Но организатора акции "Никто не забыт, ничто не забыто" Елену Бережную задержала полиция. Причина – футболка в цветах георгиевской ленты. И даже не смотря на все притеснения от властей, украинцы не боятся выходить на улицы.

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