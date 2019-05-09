10 смелых цитат Сергея Доренко

Вечером 9 мая не стало телеведущего и главреда радио «Говорит Москва» Сергей Доренко. Журналист всегда называл себя «пересмешником» и не стеснялся в высказываниях о российской действительности. «КП» подобрала 10 ярких цитат Доренко.

1. «Русский стиль – самоубийственная безбашенность, самоубийственный идиотизм. Для самоубийственных идиотов наказание не страшно. А как можно заставить самоубийственных идиотов уважать жизнь других, когда они своей жизни не ценят?»

2. «Главный урок репрессий в России в том, что репрессии возможны, мы садо-мазо-коллективчик с большим потенциалом ненависти».

3. «Каждое утро я говорю себе, что я ***** (чудак - ред.), в 5 часов 25 минут утра, когда умываюсь, чтобы ехать на работу».

4. «У России есть масса способов создать проблемы для Запада. Мы можем поковырять кочергой посильнее... Мы должны давить, пока Запад не запищит: «Крым ваш». Пока не запросят пощады, мы не отпустим».

5. «Формы русской оппозиции: алкоголизм, разбойничество, эмиграция, петиции Государю — что я забыл перечислить?»

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6. «Семьдесят [процентов россиян] – это аудитория Стаса Михайлова, люди с утраченными представлениями о добре и зле, эстетике и вкусе, милосердии и законе. Это страшный золотой оскал пригородной электрички. И в отличие от благодушных современных народников, я вижу этот оскал. Я боюсь его».

7. «Все хотят благополучия, но никто не желает отвечать перед обществом. Гражданское общество – прежде всего равенство перед законом, а не скотобаза. А граждан-то у нас как раз и нет. Есть люди, средний класс, которые пытаются в диких условиях не быть быдлом».

8. «У меня на даче 18 кур и 3 петуха. Петухи - идиоты, а куры - молодцы. Три петуха, 18 кур, мне кажется, ответ напрашивается сам: по шесть баб на брата. Любой бы из нас поступил так, но петухи поступают в соответствии с современными концепциями управления. Самый главный ходит и кукарекает с четырех утра, что он самый главный. Рядом с ним ходит завистник, который ему сверхъестественно завидует. Так вот, пока эти двое разбираются, третий ... топчет все 18 кур. Тихо, молча. Вот она, современная модель управления мировыми корпорациями...»

9. «Настанет "кризисное" утро, когда мы все проснемся и мерилом ценности будет куриное яйцо и банка тушенки. И телогрейка... Надо с самого начала спокойно себе сказать: будет совсем ж..па. А после этого радостно обнаружить: смотри, вчера был один сухарь, а сегодня уже два».

10. «У меня невысокие запросы и потребности довольно скромные... Мне даже 10 тысяч долларов в месяц вполне на жизнь хватает».

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