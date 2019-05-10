2019-05-10T00:56:56+03:00
Звезды

Перед «Евровидением» Сергей Лазарев помолился в святых местах Иерусалима

Артист больше часа стоял в очереди к главной святые христианского мира
Кира БУЛЫЧЕВА
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Сергей Лазарев побывал на святых местах в ИерусалимеСергей Лазарев побывал на святых местах в ИерусалимеФото: Кира БУЛЫЧЕВА
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До открытия «Евровидения» в Тель-Авиве остаётся всего ничего, поэтому свой единственный выходной перед забегом на длинную дистанцию с песней Scream Сергей Лазарев со своей командой посвятил важному делу. Русский человек хорошо знает поговорку «На Бога надейся, но и сам не плошай». Лазарев «не плошает» - номер на репетиции показал убедительный, а вокалом восхитились даже скептики. И о душе решил подумать. В итоге профессиональный экскурсовод показал Сергею и его команде главные святые места. Это и та самая Голгофа с местом Распятия, и стена, где ежегодно сходит Благодатный огонь, и Гроб Господень, который находится в Кувуклии (небольшой часовне), самая большая в мире частица Животворящего Креста Господня и мощи святых...

Профессиональный экскурсовод показал Сергею и его команде главные святыни Фото: Кира БУЛЫЧЕВА

Профессиональный экскурсовод показал Сергею и его команде главные святыниФото: Кира БУЛЫЧЕВА

Наверное, надо признать, что у нашей делегации была возможность в обход огромной очереди попасть в некоторые важные места. Но Филипп Киркоров, который уже не в первый раз посещает Иерусалим, сказал: «Нет, правильным будет постоять вместе со всеми». И таки стояли больше часа для того, чтобы зайти в Кувуклию. Надо сказать, народ вёл себя цивилизованно, не особо приставая к артистам, но некоторых поклонников, которые просили селфи у Сергея и Филиппа, приходилось мягко вразумлять - не то место.

Сергей Лазарев помолился о том, что ему дорого Фото: Кира БУЛЫЧЕВА

Сергей Лазарев помолился о том, что ему дорогоФото: Кира БУЛЫЧЕВА

Под конец все зашли посмотреть на тот самый «Пуп Земли» - символический христианский центр Земли. Находившиеся неподалёку священнослужители, узнав, что у Сергея в этом году ответственная миссия - представлять нашу страну на международном музыкальном конкурсе, обрадовались и пожелали ему удачи, благословив на добрые дела.

Российская делегация в Израиле Фото: Кира БУЛЫЧЕВА

Российская делегация в ИзраилеФото: Кира БУЛЫЧЕВА

Затем все отправились к Стене Плача. Сергей рассказал нам, что в этот раз положил записочку между камней - считается, что если написать свое желание и оставить в Стене, то оно сбудется. Мы не стали спрашивать артиста, что же он загадал, но точно можем предполагать, что подобная поездка сил ему придала - душевных так точно.

Лазарев поездкой остался доволен: «Я давно хотел нормально посетить святые места, а не бегом, как до этого. И записку положить в Стену Плача - до этого не получилось. Для меня эта поездка получилась важной и особенной».

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На сайте песенного конкурса обнародован фрагмент репетиции номера — и это эпично (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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