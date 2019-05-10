Сергей Лазарев порадовал пляж Тель-Авива превосходной физической формой

Сергей появится на сцене во втором полуфинале, 16-го мая. А пока артист активно занимается подготовкой к конкурсу, в том числе и разными встречами с артистами других стран. Сегодня, например, с участниками от Азербайджана, Норвегии и Румынии. Артисты обменивались презентами, джемовали и делились творческим опытом (что бы это ни значило). Самый неожиданный подарок Лазарев получил от норвежской команды “KEiiNO”, которые подарили ему конфеты, да не простые, а под названием «Smash!». Традиционная северная сладость пришлась артисту по душе - каждый день артист ходит в спортивный зал и вообще тщательно следит за фигурой, но тут не мог отказаться от дегустации. Ребята спели вместе с Сергеем его «евровиденскую» песню «Scream» - вышло так круто, будто они много лет в одном бэнде.

Чингиз Мустафаев встретился с Лазаревым на пляжеФото: Елена БОДУЭН

А вот с певцом из Азербайджана Сергею пришлось попотеть, причём в самом прямом смысле этого слова. Чингиз Мустафаев встретился с Лазаревым на пляже, где посоревновался с нашим артистом, но не вокальном плане, как и должно быть на «Евровидении», а в физическом - артисты померились спортивной формой. Чингиз и встретились на городском пляже Тель-Авива,где установлены популярные среди жителей Израиля пляжные тренажеры, которые никогда не пустуют. Правда, популярность Лазарева среди местного населения сыграла злую шутку - народ его узнавал и подходил за фото, не обращая внимания на его упражнения.

Артист активно занимается подготовкой к конкурсу, в том числе и разными встречами с артистами других странФото: Елена БОДУЭН

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До открытия «Евровидения» в Тель-Авиве остаётся всего ничего, поэтому свой единственный выходной перед забегом на длинную дистанцию с песней Scream Сергей Лазарев со своей командой посвятил важному делу. Русский человек хорошо знает поговорку «На Бога надейся, но и сам не плошай». Лазарев «не плошает» - номер на репетиции показал убедительный, а вокалом восхитились даже скептики. И о душе решил подумать (подробности).