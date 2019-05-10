Цветы для ветерана. Концерт Башмета и удивительное лицо Лейлы Гучмазовой

У музыкального критика Лейлы Гучмазовой лицо, как с иконы. Когда музыканты делают что-то не так, Лейла просто смотрит на них из зрительного зала. Смотрит так грустно и всепрощающе, что музыканты кашляют от стыда и предпринимают судорожные попытки стать лучше.

Но Лейла к тому же еще и человек хороший. Не чета большинству фестивальных рептилий.

9 мая перед гала-концертом концертом Башмета в Ярославле мы шли с Лейлой по улице Свободы. Увидели на обочине старушку в очках. Старушка сидела грустная и смотрела перед собой так обреченно, будто слушала через свои слуховые аппараты мировые премьеры Армана Гущяна, Алексея Сюмака и Кузьмы Бодрова. У её ног стояли два ведра с тюльпанами.

Я подумала, что меня-то уже ничем не порадовать, а вот старушку, пожалуй, можно развеселить, если сделать ей кассу. Как ни странно, та же светлая мысль пришла в голову Лейле. Не сговариваясь, хором спросили, сколько стоят тюльпаны. Купили целое ведро.

Шли с букетиками и чувствовали себя не на 9 мая, а на первое сентября.

- Вот поэтому все так, - сказала Лейла.

- Что так? - спросила я.

- Все! - объяснила Лейла.

Когда подходили к гостинице, Лейла сказала, что это неправильно. «Не пойдём же мы в гостиницу с цветами».

Я предложила было подарить цветочки Башмету. Но Лейла посмотрела на меня укоризненным взглядом Богоматери, как она это умеет.

- Эти цветы нужно подарить какой-нибудь грустной бабушке в честь 9 мая, - сказала она.

И мы отправились на поиски грустных бабушек.

Только почему-то все они сразу исчезли.

Навстречу нам попадались счастливые бабушки с внуками, злые толстые бабки с жадными челюстями, как ящики тумбочек и совсем не бабки, а тетеньки, которым мы побоялись дарить цветы. Они могли легко обидеться, что приняли за пожилых участниц войны и надавать по шее.

Но удача нам все-таки улыбнулась. Лейла увидела на автобусной остановке милую пухленькую старушку с авоськой и взрослой внучкой. «Поздравляю вас с праздником!» - сказала Лейла и торжественно вручила свой букет.

- Ой! - удивилась бабушка и заулыбалась.

Внучка тоже заулыбалась.

Периодически мы оборачивались и видели, как бабушка лопочет о чем-то с внучкой и гладит цветы, будто диковинную зверушку.

Мне стало завидно и тоже захотелось осчастливить такую же хорошую и добрую старушку. Но на улицах праздновала одна молодежь. Я вспомнила, что пенсионеры обычно встречаются в "Пятерочке", мы направились туда и снова не ошиблись. Из магазина вышли две пожилые женщины. Не ветераны, но просто нарядные и красивые подруги. Я разделила букет надвое и вручила каждой.

- Это в честь 9 мая? - переспросили женщины.

- Конечно! - ответили мы.

Женщины переглянулись, рассмеялись и каждая кокетливо пристроила букетик на сгиб локтя.

Настроение улучшилось ещё больше. Но в этот момент мы обнаружили, что пока искали старушек, почти опоздали на гала-концерт.

- Вика. Нас. Убьёт, - говорила Лейла с эффектом стаккато, подпрыгивая на бегу.

Вика Иванова, пиар-менеджер Башмета, подпрыгивала у служебного входа и выглядела угрожающе.

- Знаешь, Вика, где мы были, - начала было Лейла, но Вика махнула рукой. Потому что Юрий Абрамович Башмет как будто знал о наших приключениях. Утром он участвовал в шествии "Бессмертного полка". А потом, наверное, тоже дарил кому-то цветы... В общем никто не опоздал. Все успели вовремя.

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