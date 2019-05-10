2019-05-10T19:25:02+03:00
Спорт

Россия победила Норвегию 5:2 в первой игре чемпионата мира по хоккею 2019

Две шайбы под конец матча были лишними, но все-таки наши выиграли первый матч в Словакии
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Россия уверенно победила Норвегию в первой игре ЧМ-2019.Россия уверенно победила Норвегию в первой игре ЧМ-2019.Фото: REUTERS
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10 мая хоккеисты сборной России начали свое выступление на чемпионате мира 2019 в Словакии. И первый соперник у команды Ильи Воробьева был достаточно проходимый и по зубам для стартовой "вкатки" в долгий турнир - Норвегия. Наши выиграли все шесть матчей у скандинавов на чемпионатах мира. Так что шансы на успех для команды, где есть Кучеров, Овечкин, Малкин, а в воротах Андрей Василеский были высоки.

Наши открыли счет уже в начале игры. Фото: REUTERS

Наши открыли счет уже в начале игры.Фото: REUTERS

Уже на 8-й минуте матча Евгений Дадонов с передач Кучерова и Малкина открывает счет в этом поединке. Наши успешно разыграли "лишнего". Прошло еще шесть минут и уже Анисимов удвоил наше преимущесвто - и к 14-й минуте наши уже уверенно повели в счете в этой игре 2:0.

Преимущество в матче было на стороне россиян. Фото: REUTERS

Преимущество в матче было на стороне россиян.Фото: REUTERS

График в две шайбы за период наши выдержали и во второй 20-минутке. На 28-й минуте у нас отличился лучший игрок регулярного сезона в НХЛ Никита Кучеров, который воспользовался практически полушансом. А на 29-й Дадонов после паса Малкина и Гусева уже оформил дубль!

Старт третьего периода - и вновь шайба в воротах норвежцев. На 41-й минуте Гусев с передач Хафизуллина и Кучерова делает счет этого поединка уже разгромным в пользу россиян - 5:0!

Никита Кучеров - в числе тех, кто открыл счет шайбам на ЧМ-2019. Фото: REUTERS

Никита Кучеров - в числе тех, кто открыл счет шайбам на ЧМ-2019.Фото: REUTERS

Однако же "красивого" счета в этой игре не вышло На 57-й минуте матча Томас Вальквае Ульсен поражает ворота Андрея Василевского - 5:1. Норвежцы вошли во вкус и капитан команды Хулес на 58-й минуте забросил нашим - вторую шайбу! Наш вратарь остается без "сухаря" в первой игре чемпионата мира.

Ворота нашей сборной были под защитой одного из лучших голкиперов НХЛ - Андрея Василевского. Фото: REUTERS

Ворота нашей сборной были под защитой одного из лучших голкиперов НХЛ - Андрея Василевского.Фото: REUTERS

Россия неплохо начала чемпионат мира 2019 года, одержав "дежурную" победу над командой Норвегии. Завтра по плану у наших - выходной. А уже днем 12 мая нас ждет вторая игра - россияне сыграют против еще одного аутсайдера своей группы - команды Австрии. Матч Россия - Австрия на ЧМ-2019 по хоккею начнется в 13:15 по московскому времени.

Илья Ковальчук испытывает на прочность вратаря сборной Норвегии. Фото: REUTERS

Илья Ковальчук испытывает на прочность вратаря сборной Норвегии.Фото: REUTERS

ИСТОЧНИК KP.RU

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