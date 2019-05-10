В Баварии мигрант-безбилетник избил контролёра в поезде и двух полицейских

Вечером 6 мая в пригородном поезде у городка Ландсхут (Бавария, ФРГ) произошла драка с участием мигранта-зайца. Началось всё с того, что вагонный контролёр попросил билет у одного из пассажиров — 27-летнего нигерийца. Парень показал суточный проездной, действительный по всей Баварии. Проблема в том, что такой тип документа во избежание махинаций является именным: фамилия владельца вписывается прямо на бланк. И проверяющий в поезде имеет полное право спросить у вас ещё и удостоверение личности. Что и было сделано.

Однако в ответ мигрант пришёл в ярость и избил контролёра (надо полагать, оттого, что билет стоимостью в 25 евро действительно был чужим: может, умыкнул где-то, а может, взял у друзей). Вскоре поезд прибыл на центральный вокзал Ландсхута, где похождения зайца-буяна продолжились. По вызову поездной бригады на платформу прибыл наряд полицейских, но молодой человек и им продемонстрировал мастер-класс вольной борьбы, нокаутировав двух офицеров, прежде чем его удалось скрутить.

В итоге у одного полицейского лёгкие телесные повреждения, другой вынужден взять отгул для лечения, против «нового немца» возбуждено уголовное дело за неповиновение и нападение на офицеров. Об этом сообщает германский портал pi-news (является агрегатором статей антимигрантской направленности, зачастую написанных чрезмерно эмоционально и с сильным уклоном в пропаганду).

В той же статье приводятся результаты опроса разъездных контролёров и сотрудников вагонных бригад: 63% когда-либо сталкивались с физическим насилием, а 93% страдают от «ежедневной словесной агрессии» со стороны зайцев. И почти три четверти контролёров, даже работая бригадой из нескольких человек, боятся оказаться жертвами пассажиров-хулиганов, наподобие недавнего инцидента в Ландсхуте.

Впрочем, несмотря на все проблемы, «Дойче бан» (Немецкая железная дорога) продолжает развиваться. Например, в последние годы на большинстве вокзалов в городах с населением свыше 10 тысяч человек создана полностью безбарьерная среда с лифтами или подъёмниками для инвалидов.

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