Спасенные беженцы захватили турецкий танкер у берегов Ливии

Добрый поступок обернулся для моряков торгового судна Elhiblu I, шедших из Турции, целой военной спецоперацией. У побережья Ливии они спасли более сотни терпящих бедствие мигрантов, среди которых были 19 женщин и 12 детей. Когда капитан танкера объявил, что спасенных сейчас доставят обратно на берег, беженцы пошли в атаку и захватили судно, взяв курс то ли на Мальту, то ли на итальянский остров Лампедуза, где находится центр по приему мигрантов.

Обеспокоенная береговая охрана Мальты попыталась связаться с капитаном захваченного судна, но им этого не удалось сделать. Власти страны не хотели пускать танкер в мальтийские территориальные воды и разрабатывали альтернативные варианты развития событий.

Наконец-то военным удалось установить связь с капитаном танкера.

- Он неоднократно говорил, что не контролирует судно, что ему и экипажу угрожают и заставляют идти в сторону Мальты, - сообщили представители вооруженных сил страны.

Тогда было принято начать спецоперацию. К захваченному танкеру Elhiblu I выдвинулись два военных катера для перехвата, катер береговой охраны и вертолет. Команда особого назначения беспрепятственно поднялась на борт, и в сопровождении мальтийских вооруженных сил судно пришвартовалось у мальтийских берегов.

С борта некоторых мигрантов выводили в наручниках и сажали в полицейские фургоны.

Европейские общественники оказались взбудоражены произошедшим.

- Отправка беженцев обратно в Ливию станет преступлением, актом бесчеловечности! Необходимо отправить их в безопасный порт в Европе, где будут соблюдены права этих людей. К ним нужно относиться не как к пиратам, а как к людям, которые ищут убежище, - заявили в гуманитарной организации Mediterranea Saving Lives.

- Они не потерпевшие кораблекрушение мигранты, а самые настоящие пираты! Они должны знать, что увидят Италию только с телескопом, - решительно предупредил глава МВД Италии Маттео Сальвини.

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