Чемоданы с деньгами и нетленные усы Сальвадора Дали

На публике он появлялся то с черной пумой на поводке, то с ручным оцелотом (диким котом), а на одной из самых знаменитых фотографий запечатлен у входа в парижское метро с муравьедом. Однажды приехал в Сорбонну на «роллс-ройсе», забитом кочанами цветной капусты. В другой раз приказал испечь из теста 15-метровую флейту и устроил процессию, на которой ее торжественно несли. Обожал носорогов: утверждал, что их рога - «совершенный пример логарифмической спирали», а задницы представляют собой «сложенные пополам подсолнухи». Своей подруге, актрисе Миа Фэрроу, однажды подарил дохлую мышь в бутылке, расписанной от руки.

Названия его картин поражают не меньше, чем сами картины: «Великий мастурбатор», «Осенний каннибализм», «Мягкая конструкция с варёными бобами, или Предчувствие гражданской войны», «Лебеди, отражающиеся в слонах», «Атмосферический череп, вступивший в содомическую связь с роялем», «Дали со спины, рисующий Галу со спины, с шестью запечатленными добродетельными оболочками глаз, условно отраженными шестью настоящими зеркалами»…

Картина «Лебеди, отражающиеся в слонах»

Дали, без сомнения, был величайшим эксцентриком ХХ века. Он обожал шокировать общественность: его эскапады носили то непристойный, то довольно веселый характер. Кто-то считал его гением, кто-то - шарлатаном, кто-то - сумасшедшим: все это в нем, конечно, присутствовало.

Вот несколько историй из его жизни.

Жена: Богиня «со взглядом крысы»

Как известно, любовью всей жизни Сальвадора Дали была уроженка Казани Елена Дьяконова, которую впоследствии все звали Гала. В 17 лет она отправилась в Швейцарию лечиться от туберкулеза, повстречала там молодого человека (в будущем - знаменитого поэта Поля Элюара) и вскоре вышла за него замуж. А еще через несколько лет встретила знаменитого художника Макса Эрнста, и все стали жить втроем (причем, по мнению биографов, смущала эта ситуация только Дьяконову с ее русской чопорностью). А в 1929 году Элюар и Елена отправились в городок Кадакес - Дали пригласил их провести там лето.

С первого взгляда Дали и Дьяконова друг другу не понравились: она сочла, что он, с его напомаженными волосами, похож на вульгарного танцора танго, ему не приглянулось раздраженное выражение на ее лице. Но уже на следующее утро Дали решил произвести на гостью особенное впечатление. С каковой целью нацепил колье из фальшивого жемчуга, надел самую красивую рубашку, предварительно изрезав ее бритвой, расцарапал до крови подмышки (сочтя, что красный цвет ему к лицу) и намазал тело смесью рыбьего клея, козлиного помета и лавандового масла. Потом, правда, смыл.

Картина «Мягкая конструкция с варёными бобами, или Предчувствие гражданской войны»

«На пляже я подошел к своим друзьям, но когда собирался поздороваться с Гала, меня сотряс взрыв хохота и я не мог сказать ни слова. Приступы повторялись всякий раз, как она заговаривала со мной и я собирался ей отвечать… Она распознала во мне наполовину сумасшедшего гения, способного на большую отвагу». А на следующее утро она сказала ему: «Малыш, мы больше никогда не расстанемся». Так оно, в общем, и получилось.

Елена Дьяконова была не самой красивой женщиной, ее взгляд другая женщина как-то назвала «взглядом крысы», - но мужчины были от нее без ума. Она была старше Дали на десять лет, но это тоже не могло помешать их сумасшедшим (во многих смыслах) отношениям. По мнению некоторых биографов, Гала воплотила для художника не только жену, но и мать, и в каком-то смысле даже отца - именно она направила его безумие в нужное русло, «привязала к реальности», именно она помогла ему стать знаменитым художником. Но те же биографы описывают ее как женщину крайне неприятную в общении, фантастически алчную, заставлявшую Дали зарабатывать как можно больше денег (говорили, что она запирает его в комнате на замок и не выпускает, пока он не напишет картину). Постарев, стала чуть ли не нимфоманкой и тратила заработанные мужем деньги на молодых любовников; отношения ее с Дали портились. В 1970-м он купил ей замок, куда она уехала, предупредив мужа, что он сможет ее посещать только когда получит письменное приглашение. Дали только обрадовался: «Это условие льстило моим мазохистским чувствам и вдохновляло меня на подвиги. Гала вновь превращалась в неприступную крепость, какой когда-то была…»

Одной из немногих женщин, с которыми Гала дружила, была певица Аманда Лир. Позже та вспоминала: «Она сказала мне, указав на икону Казанской Божией Матери: "Поклянитесь мне на этой иконе, что, если со мной что-нибудь случится, вы позаботитесь о нем. Я хочу, чтобы вы пообещали мне одну вещь: вы выйдете замуж за Дали, когда меня больше не будет на этом свете. Послушайте, вы же знаете, что он вас любит!»

Но после смерти Галы Дали никто уже не был нужен. Вскоре после этого он забросил живопись. И пережил жену на несколько лет.

В 2010 году был проведен глобальный опрос на тему «Чьи усы вы бы назвали самыми знаменитыми?», и усы Дали с большим отрывом победилиФото: GLOBAL LOOK PRESS

Деньги: Как за час заработать 400 000 долларов

Зарабатывая деньги, Дали мало чем брезговал. За рекламу шоколада, на съемки которой ушло несколько часов, он в 1968 году получил 10 000 долларов (сегодня, с учетом инфляции, это было бы 73 000. Потом рекламировать он готов был что угодно: от таблеток от похмелья до автомобилей). В 1969-м ему предложили за солидный гонорар нарисовать логотип сосательных конфет Chupa Chups - у него на это ушел час, рисовал он на обрывке газеты, а конфеты, известные до того в основном в Испании, стали популярны везде. Конечно, он писал портреты на заказ, за каждый получая как минимум 50 000… Не зря сюрреалист Андре Бретон однажды переставил буквы в его имени, и из Salvador Dali получилось Avida dollars - «алчный до долларов»!

Реклама шоколада с Сальвадором Дали.

За деньги он раздавал в том числе и автографы. Кстати, именно с ними связана одна из самых скандальных историй. В 70-е Дали сообщили, что каждая его роспись стоит 40 долларов, а поставить ее - дело двух секунд. Стало быть, за час можно заработать 72 000 (сегодня, опять же, с поправкой на инфляцию - 400 000). Как пишет его биограф Мишель Нюридсани, «Дали нравилось зарабатывать деньги подобным образом. Один помощник подкладывал ему лист бумаги — Дали его подписывал, второй помощник с другой стороны забирал готовый лист. Вот и всё. Называлась цифра — триста пятьдесят тысяч чистых листов бумаги с настоящей подписью Дали».

А потом на этих листах кто угодно мог нарисовать что угодно - и получался уже не просто автограф, а произведение великого мастера. Которое стоило не 40 долларов, а тысячи. В результате в 80-е серьезные арт-дилеры уже отказывались иметь дело с гравюрами и эстампами Дали: количество подделок было невообразимым…

Дали и Гала сорили деньгами, питаясь в самых дорогих ресторанах, останавливаясь в самых дорогих отелях. И при этом с заработанным Дали управлялся очень плохо. Рассказывают, что в одном отеле затеяли переоборудование гостиничного сейфа, в котором Дали хранил какие-то чемоданы и куда уже очень давно не заглядывал. Художник вместе со своим секретарем отправился проинспектировать хранилище - и обнаружил кофры, набитые банкнотами, многие из которых просто-напросто давно вышли из обращения: их оставалось только выбросить…

Усы: «Антенны, на которые ловится вдохновение»

С 50-х годов усы Сальвадора Дали были важнейшей частью его образа: к этому моменту они достигали длины 25 сантиметров, и ежеутренне художник придавал им нужную форму с помощью специального венгерского бальзама. Он говорил, что хочет, чтобы его усы были «ультравеселыми и мистическими в противовес усам Ницше — ультрадепрессивным, обвисшим и наводящим ужас». В его доме висели фотографии усов Сталина и Кайзера Вильгельма, а также репродукции фрагментов картины Веласкеса (усы Филиппа IV) и Марселя Дюшана (Джоконда с пририсованными к ней усами). Отвечая на вопрос о тенденциях развития коммунизма, Дали говорил: «Мы наблюдаем явный спад» - и в доказательство приводил портреты Маркса с густыми усами и бородой, потом чуть менее волосатого Энгельса, потом - Ленина с усиками и бородкой, потом - безбородого Сталина (а потом вожди СССР и вовсе ничего на лице не отращивали)…

В 50-е он опубликовал целую книгу, посвященную своим усам - «самому сенсационному феномену растительности в истории человечества». В интервью говорил, что его усы - антенны, на которые можно ловить вдохновение. Однажды публично обещал подарить свои усы Джине Лоллобриджиде (соврал и не подарил)…

В общем, он своего добился: в 2010 году был проведен глобальный опрос на тему «Чьи усы вы бы назвали самыми знаменитыми?», и усы Дали с большим отрывом победили, обойдя усы Эйнштейна, Чаплина и Фредди Меркьюри.

В 2017 году тело Дали эксгумировали, чтобы провести экспертизу ДНК: какая-то дама, занимающаяся предсказаниями судьбы на ТВ, объявила, что является незаконнорожденной дочерью художника. (Оказалось, что не является). Что потрясло присутствовавших при вскрытии могилы - что усы художника не были тронуты тлением, оставаясь точно такими же, как в момент похорон.