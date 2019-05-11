Пассажирский Boeing 737, совершивший жесткую посадку в Оренбурге, вылетел обратно

Сегодня самолет Boeing 737, совершавший рейс из Москвы, совершил «жесткую посадку» в оренбургском аэропорту. К счастью, никто не пострадал.

В связи с непредвиденными обстоятельствами обратный вылет лайнера, запланированный на 12 часов 10 минут по местному времени, был задержан.

Комментируя произошедшее, представитель авиакомпании Nordwind Игорь Александров отметил, что в Москву будут направлены данные со средств инструментального контроля.

Также Александров подчеркивал, что паники среди пассажиров не было, почти все они были спокойны.

Представитель авиакомпании отметил, что после аварии, произошедшей на днях в аэропорту «Шереметьево», все авиакомпании перестраховываются.

Как сообщили в авиакомпании «Оренбуржье», Boeing 737 вылетел обратно в столицу в 14 часов 47 минут. Все пассажиры, которые должны были вылететь в полдень, благополучно отправились в Москву.

Что стало причиной жесткой посадки, пока неизвестно.

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